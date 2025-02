Rashid Khan fez sua estréia no T20 em 2015.

Rashid Khan, do Afeganistão, Rashid Khan, subiu para o T20 Bowling Summit, desde que derrubou Dwayne Bravo da Índia Ocidental para se tornar o mais alto de Wickt no Cricket T20. Rashid alcançou esse feito durante a qualificação 1 da competição SA20 2025, onde levou minha cidade à final.

Bravo, que se aposentou em 2024, manteve esse recorde com 631 postigos em 582 jogos T20. Rashid superou a conta de Bravo em sua 461ª reunião T20.

Rashid Khan fez sua estréia no T20 em 2015 aos 16 anos de idade. Foi força em vigor no Crickt T20 e se tornou um dos melhores jogadores de boliche T20 de todos os tempos e o mais procurado -depois de jogador de críquete T20 do mundo como franquias e franquias que as ligas alinham para alcançar seus serviços.

Eu nunca pensei nisso: Rashid Khan

Rashid pegou 633 postigos em 461 jogos T20 para uma média de 18 e uma economia de 6,49. Ele levou 16 sets de quatro Wickt e quatro conjuntos de cinco Wickt.

Estas são as equipes Rashid jogou o Crickt T20 para: Adelaide Strikers, Afeganistão, Dragons Band-e-Am, Tridents de Barbados, Comilla Victorians, Durban Heat, Gujarat Titans, Guyana Amazon Warriors, ICC World XI, Kabul Zwanan, Lahore Qalandos, ICC World XI, Kabul Zwanan, Lahore Qalandos, Mim Cabo del Cabo, My New York, Speen Ghar Tigers, St Kitts e Nevis Patriots, Sunrisers Hyderabad, Sussex, Trent Rockets (homens).

“É uma grande conquista. Eu nunca pensei nisso, se você perguntasse 10 anos antes disso, se eu chegaria lá. É um sentimento orgulhoso do Afeganistão e estar naquele nível em que você excede a tabela. O DJ (Bravo) é um dos melhores jogadores do Bowl T20. É uma grande honra e estou ansioso para continuar “, Rashid disse.

Além de ser simplesmente excepcional com a bola na mão, Rashid também melhorou sua habilidade de rebatidas e tem a capacidade de atingir seis do início de suas entradas. Possui uma taxa de ataque de 146 no T20 e proporcionou grandes participações cruciais em ordem várias vezes. É também um jardineiro de armas.

