Rastreador de agente livre da MLB: Dodgers contratam Roki Sasaki; Pete Alonso e Alex Bregman ainda estão no mercado

Falta menos de um mês para o treinamento de primavera, mas ainda há muito o que fazer. Ligas Principais questões a serem abordadas durante a entressafra. Vários jogadores notáveis ​​permanecem no mercado de agente livre, incluindo Alex Bregman, Pete Alonso e Anthony Santander. O arremessador japonês Roki Sasaki, entretanto, concordou com um novo acordo em 17 de janeiro. pousando com os Dodgers para se juntar a seus companheiros de equipe WBC Shohei Ohtani e Yoshinobu Yamamoto.

Juan Soto, o principal agente livre do mercado, assinou um contrato recorde de US$ 765 milhões com o Mets em dezembro. Os arremessadores Corbin Burnes (Diamondbacks), Blake Snell (Dodgers) e Max Fried (Yankees), que foram classificados entre os cinco primeiros de nossas principais listas de agentes livres, também assinaram antes do ano novo.

Houve algumas mudanças em janeiro, incluindo a ida de Justin Verlander para os Giants, mas o mercado tem estado relativamente lento, já que Alonso e Bregman permanecem sem novos contratos.

Você pode consultar nossa classificação dos 50 melhores agentes livresque incluem análises de cada jogador. A CBS Sports acompanhará onde eles pousarão em seguida.

Rastreador de Agente Livre da MLB 2024-25