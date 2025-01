Rastreador de lesões da semana 18 da NFL: a secundária dos Buccaneers bateu enquanto jogava pela NFC South; as últimas novidades sobre Drake Maye

É a última semana de NFL temporada regular. Para alguns times, os títulos das divisões e as vagas nos playoffs estão em jogo, enquanto para outros, bem, eles estão apenas um dia mais perto de Cabo. Independentemente das respectivas situações, os 32 Times da NFL Estamos lidando com lesões neste momento do ano.

O quarterback dos Eagles, Jalen Hurts, permanece em protocolo de concussão antes do final sem sentido do time na Semana 18, o quarterback do 49ers, Brock Purdy, já foi descartado para o final da temporada devido a uma lesão no cotovelo e o running back do Cardinals, James Conner, também não jogará no domingo. Abaixo, detalharemos os relatórios finais de lesões de cada jogo da Semana 18.

Probabilidades cortesia de Consenso da SportsLine.

Análise por vir

Análise por vir

Análise por vir

Análise por vir

Os Bears têm um histórico de lesões leves para o final da temporada, já que Jenkins perderá o jogo final. O wide receiver Rome Odunze (doença) não recebeu a designação de lesão depois de faltar ao treino no início da semana.

Para os Packers, Watson foi atualizado para limitado depois de não praticar no início da semana. O running back Josh Jacobs (pulso) participou integralmente do treino de sexta-feira. Os Packers podem subir para a 6ª posição com uma vitória e uma derrota do Commander.

Um relatório de lesão leve para os Jaguars em sua final, e o atacante Brandon Scherff (joelho/ombro) jogará após não receber uma designação de lesão.

Pelos Colts, Joe Flacco começará no lugar de Richardson naquele que pode ser seu último jogo. Brents participou integralmente dos treinos durante toda a semana.

O Bills tem um histórico de lesões leves e nada para jogar esta semana, garantindo a segunda posição. Samuel ficou limitado durante toda a semana devido à lesão, inclusive durante o treino de sexta-feira. O quarterback Josh Allen começará no domingo, mas apenas para uma participação especial para manter viva sua seqüência inicial.

Os Patriots têm um longo relatório de lesões antes da final. Maye esteve limitado durante toda a semana, mas disse que se sentiu “ótimo” diante dos repórteres quando falou no início da semana.

Gigantes: LB Micah McFadden (pescoço), OL Evan Neal (costela/quadril), OL John Michael Schmitz (tornozelo), DB Greg Stroman (canela), DL Armon Watts (joelho) FORA

LB Micah McFadden (pescoço), OL Evan Neal (costela/quadril), OL John Michael Schmitz (tornozelo), DB Greg Stroman (canela), DL Armon Watts (joelho) FORA Águias: QB Jalen Hurts (concussão/dedo esquerdo) FORA; RB Saquon Barkley (decisão do treinador), LB Zack Baun (decisão do treinador), WR AJ Brown (joelho/decisão do treinador), DT Jalen Carter (decisão do treinador), LB Nakobe Dean (abdômen/decisão do treinador), G Landon Dickerson (decisão do treinador) ), T Lane Johnson (decisão do treinador), T Jordan Mailata (decisão do treinador), CB Darius Slay (decisão do treinador), WR DeVonta Smith (decisão do pulso/técnico) DÚVIDO; QB Kenny Pickett (costelas), RB Will Shipley (concussão) QUESTIONÁVEL

Os Giants terão o wide receiver Malik Nabers (dedo do pé) no domingo, depois que ele não recebeu uma designação de lesão. O linebacker Brian Burns (doença) também não recebeu a designação de lesão. Ambos jogarão no domingo.

Muito simples para os Eagles, que têm o segundo lugar garantido e não têm nada pelo que jogar. É improvável que jogadores que tenham dúvidas joguem. Hurts ainda está no protocolo de concussão e Pickett não treinou a semana toda. Espera-se que Tanner McKee comece como quarterback.

O Saints pode estar com poucos running backs esta semana no final da temporada, já que é improvável que Kamara jogue, já que não treinou a semana toda. Espera-se que Jamaal Williams comece. Olave está dentro do período de prática designado de 21 dias para retornar, mas participou integralmente durante toda a semana.

Para os Buccaneers, eles buscarão o título da NFC Sul sem dois titulares na secundária, e é improvável que Otton jogue, apesar de ter sido limitado nos treinos de sexta-feira. Payne Durham começaria no tight end.

Jeans: DE Denico Autry (joelho), DT Florence Fatukasi (tornozelo), G Shaq Mason (joelho), CB Jeff Okudah (concussão) FORA; LB Christian Harris (tornozelo), LB Jamal Hill (músculo posterior da coxa) QUESTIONÁVEL

DE Denico Autry (joelho), DT Florence Fatukasi (tornozelo), G Shaq Mason (joelho), CB Jeff Okudah (concussão) FORA; LB Christian Harris (tornozelo), LB Jamal Hill (músculo posterior da coxa) QUESTIONÁVEL Titãs: WR Tyler Boyd (pé), T Jaelyn Duncan (ombro), K Nick Folk (abdômen), S Amani Hooker (ombro), OLB Arden Key (mão), LB Otis Reese (tornozelo), RB Tyjae Spears (concussão), WR Colton Dowell (joelho) FORA; TE Chig Okonkwo (abdômen), RB Tony Pollard (tornozelo) QUESTIONÁVEL

Os texanos não têm nada para jogar esta semana com a quarta posição garantida. O cornerback Kamari Lassiter (quadríceps) apareceu no relatório de lesão de sexta-feira, mas não recebeu uma designação de lesão.

Os Titãs estão concluindo sua temporada com um extenso relatório de lesões. Se Pollard não puder ir (ele não participou do treino de sexta-feira), Julius Chestnut e Joshua Kelley seriam os running backs.

Análise por vir

Análise por vir

Análise por vir

Análise por vir

Análise por vir

Análise por vir