Rastreador de lesões dos playoffs da NFL de 2025: últimas atualizações sobre Jordan Love, Jalen Hurts e outros para a rodada Wild Card

Ele playoffs da NFL estão aqui, e com eles vêm mais relatórios de lesões para jogadores importantes, cujos status sem dúvida afetarão o que acontece durante o fim de semana do wild card.

Talvez as maiores situações de lesão pertençam ao quarterback do Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, que perdeu os dois últimos jogos da temporada regular após entrar no protocolo de concussão da liga, e ao quarterback dos Eagles, Green Bay Packers, Jordan Love, que deixou a semana 18 com uma lesão no cotovelo e não o fez. retornar. . Não muito longe, em Baltimore, os Ravens estão sofrendo uma lesão grave. O principal recebedor do time, Zay Flowers, machucou o joelho direito durante o segundo quarto da vitória do Baltimore sobre os Browns no último sábado.

Aqui está uma olhada no relatório final de lesões de cada equipe curinga.

Sábado, 11 de janeiro

Johnston, que treinou de forma limitada na quinta-feira depois de não ter treinado na quarta-feira, está “pronto” para o sábado. de acordo com a ESPN. Dobbins também é questionável depois de treinar de forma limitada durante toda a semana. Felizmente, o colega running back Gus Edwards (tornozelo) jogará depois de participar integralmente na quinta-feira.

Em Houston, todos os jogadores questionáveis ​​do time participaram integralmente na quinta-feira.

Steelers contra Cuervos (-9,5)

O cornerback titular Donte Jackson (costas) jogará depois de ficar de fora da derrota do Pittsburgh na semana 18 para o Bengals. O novato McCormick esteve limitado durante toda a semana com uma mão quebrada. McCormick disse que tentará jogar no sábado sem elenco. “Se eu puder aguentar e jogar, então eu o farei.” McCormick disse. “Haverá algum tipo de suporte. Mas não irei se isso me inibir.”

Para os Ravens, Flowers não jogará depois de perder o treino durante toda a semana. Com Flowers fora, Baltimore terá que se apoiar mais nos outros recebedores Rashod Bateman, Nelson Agholor e nos tight ends Mark Andrews e Isaiah Likely.

Domingo, 12 de janeiro

Badie participou plenamente dos treinos durante toda a semana, então parece que ele está indo na direção certa para domingo. Os Bills estão tão saudáveis ​​quanto podem estar neste momento da temporada. O único jogador com lesão designada, Codrington, foi limitado em cada um dos dois últimos treinos de Buffalo.

Packers x Águias (-4,5)

O quarterback dos Eagles, Jalen Hurts (concussão/dedo esquerdo), o wide receiver AJ Brown (joelho/descanso) e o wide receiver DeVonta Smith (costas/descanso) não têm status de jogo no relatório final de lesões dos Eagles, o que significa que todos jogam. Domingo contra o Green Bay. Hurts jogará pela primeira vez em três semanas depois de sofrer uma concussão na semana 16 contra o Washington Commanders, após o técnico Nick Sirianni. Hurts anunciou protocolo de concussão aprovado na sexta-feira. Brown não treinou na quinta, mas participou plenamente na sexta, então está pronto para jogar.

Vale a pena monitorar a lesão de Smith no domingo, embora ele vá jogar. Ele praticou intensamente durante toda a semana e não apareceu no relatório de lesões do Philadelphia até sexta-feira. Foi quando suas costas o impediram de praticar. Kenny Pickett (costelas), quarterback reserva dos Eagles e escolha de primeira rodada do Pittsburgh Steelers em 2022, também estará pronto para domingo, depois de treinar de forma limitada durante toda a semana.

O quarterback do Packers, Jordan Love (cotovelo), treinou de forma limitada na quarta-feira antes de treinar totalmente na quinta e sexta-feira, abrindo caminho para o início do domingo. O titular novato Williams, que perdeu os últimos três jogos devido a uma lesão no quadril, vestiu-se como participante limitado durante toda a semana e é questionável. Walker, que machucou o tornozelo na semana 15 no Seattle Seahawks, treinou de forma limitada durante toda a semana e é questionável.

Doubs treinou totalmente durante toda a semana e está pronto para jogar depois de perder a semana 18. Willis treinou totalmente na quinta e sexta-feira depois de ter sido limitado na quarta-feira após sofrer uma lesão na semana 18. Os únicos dois jogadores excluídos foram Anderson e Watson (joelho). , que ainda não foi colocado na reserva por lesão devido à lesão no final da temporada.

Comandantes: TE Colson Yankoff (músculo posterior da coxa) FORA; WR Jamison Crowder (isquiotibiais) QUESTIONÁVEL

Bucaneiros: CB Troy Hill (joelho/pé) FORA; CB Jamel Dean (joelho), S Mike Edwards (quadríceps), DL Logan Hall (virilha), TE Cade Otton (joelho), S Antoine Winfield Jr.

Crowder foi limitado durante toda a semana para os Commanders, que contará com o cornerback Marshon Lattimore (músculo posterior da coxa) depois de ter participado integralmente na quarta e quinta-feira.

Em Tampa, todos os jogadores questionáveis ​​dos Buccaneers, exceto Hall, participaram integralmente na sexta-feira. O quarto foi limitado durante toda a semana.

Segunda-feira, 13 de janeiro

A ser anunciado