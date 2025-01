Rastreador de lesões nos playoffs da NFL de 2025: últimas atualizações sobre Jalen Hurts, Jordan Love e Zay Flowers para a rodada de Wild Card

Ele playoffs da NFL estão aqui, e com eles vêm mais relatórios de lesões para jogadores importantes, cujos status sem dúvida afetarão o que acontece durante o fim de semana do wild card.

Talvez as maiores situações de lesão pertençam ao quarterback do Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, que perdeu os dois últimos jogos da temporada regular após entrar no protocolo de concussão da liga, e ao quarterback dos Eagles, Green Bay Packers, Jordan Love, que deixou a semana 18 com uma lesão no cotovelo e não o fez. retornar. . Não muito longe, em Baltimore, os Ravens estão sofrendo uma lesão grave. O principal recebedor do time, Zay Flowers, machucou o joelho direito durante o segundo quarto da vitória do Baltimore sobre os Browns no último sábado.

Essas são apenas três das várias lesões às quais vale a pena prestar atenção à medida que nos aproximamos deste fim de semana. Aqui está uma olhada na situação atual de lesões de cada equipe curinga.

Sábado, 11 de janeiro

Os wide receivers Quentin Johnston (coxa, doença), Josh Palmer (pé) e o zagueiro Ja’Sir Taylor (oblíquo) não treinaram na quarta-feira. Vários jogadores, incluindo os atacantes Rashawn Slater (joelho) e Zion Johnson (tornozelo), foram completados na quarta-feira, depois de terem sido limitados na terça-feira. Os running backs JK Dobbins (tornozelo) e Gus Edwards (tornozelo) foram limitados em ambos os dias.

Steelers contra Cuervos (-9,5)

Os Steelers tiveram duas ausências notáveis ​​​​na quarta-feira devido a doenças: o chutador do Pro Bowl, Chris Boswell, e o defensor do Pro Bowl, Cameron Heyward. Neste ponto, é seguro assumir que ambos os jogadores estarão bem no sábado, mas as suas ausências são algo a ter em conta à medida que a semana avança.

O cornerback titular Donte Jackson (costas) participou plenamente depois de ficar de fora da derrota do Pittsburgh na semana 18 para o Bengals. O guarda ofensivo inicial novato, Mason McCormick, foi limitado por uma mão quebrada. McCormick disse que tentará jogar no sábado sem elenco. “Se eu puder aguentar e jogar, então eu o farei.” McCormick disse. “Haverá algum tipo de suporte. Mas não irei se isso me inibir.”

Para os Ravens, o recebedor Zay Flowers não treinou pelo segundo dia consecutivo e está Há poucas chances de jogar no sábado.. O safety Kyle Hamilton (joelho) participou integralmente após ser limitado na terça-feira. O wide receiver Deonte Harty (joelho) não treinou após participar integralmente na terça-feira. O running back Justice Hill, que estava afastado dos gramados desde que sofreu uma concussão na semana 16, voltou a treinar esta semana e participou integralmente na quarta-feira.

Domingo, 12 de janeiro

O Denver Broncos teve um atestado de saúde limpo em seu relatório de prática na quarta-feira. Apenas três jogadores não treinaram totalmente: o cornerback Damarri Mathis (costas) e o guard Ben Powers (dia de folga do veterinário) treinaram de forma limitada, enquanto o atacante Frank Crum (doença) não treinou.

O Buffalo Bills estava ainda mais saudável, com apenas dois jogadores não participando do treino de quarta-feira: o retornador Brandon Codrington (músculo posterior da coxa) e o cornerback Ja’Marcus Ingram (pessoal).

Packers x Águias (-4,5)

O quarterback dos Eagles, Jalen Hurts, treinou pela primeira vez desde que sofreu uma concussão em 22 de dezembro. Hurts, que também está lidando com uma lesão no dedo esquerdo, praticada de forma limitada.

“Foi ótimo tê-lo lá. É sempre bom ter seu QB1 de volta. Foi fantástico”, disse o armador Mekhi Becton. através do site da equipe. “Ele estava ótimo. Ele parecia Jalen.”

O armador novato Trevor Keegan (que estreou na carreira contra os Giants na semana 18) foi o único jogador dos Eagles a perder o treino de quarta-feira. Ele estava de licença médica. O wide receiver AJ Brown (joelho/descanso), o quarterback Kenny Pickett (costelas) e o running back Will Shipley (tornozelo) foram participantes limitados.

O quarterback do Packers, Jordan Love, treinou de forma limitada na quarta-feira, e tanto ele quanto o técnico Matt LaFleur mantiveram breves comentários sobre seu status.

“Sim, eu era limitado”, LaFleur disse quarta-feira quando questionado se Love poderia lançar na prática. “Sim, de forma limitada.”

Love disse “sim” após o jogo quando questionado sobre o quão confiante ele estava para jogar contra os Eagles na pós-temporada, depois de sofrer uma lesão no cotovelo na semana 18 contra o Chicago Bears. No entanto, Love deu menos certeza sobre a situação de seu jogo de domingo quando questionado novamente na quarta-feira. Ele disse que a dormência na mão desapareceu na segunda-feira e ele consegue segurar bem uma bola de futebol. de acordo com El Atléticomas a dor no cotovelo persiste, causando-lhe alguma dor ao arremessar. Ele disse que o motivo pelo qual foi limitado no treino de quarta-feira foi por causa de sua mão e por ter voltado a pegar e lançar a bola.

“Veremos. Sim. Estou esperançoso”, disse Love. ele disse, via The Athletic quando questionado sobre jogar na rodada aberta da pós-temporada.

O novato titular com forte segurança, Evan Williams, que perdeu os últimos três jogos devido a uma lesão no quadríceps, foi listado como participante limitado. O linebacker titular Quay Walker, que machucou o tornozelo na semana 15 no Seattle Seahawks, também retornou com status limitado. O wide receiver Romeo Doubs (doença) praticou totalmente depois de perder a semana 18. O quarterback reserva do Green Bay, Malik Willis (polegar direito), também praticou com participação limitada depois de sofrer sua lesão na semana 18. Os únicos três jogadores que perderam o treino de quarta-feira foram o atacante defensivo TJ. Slaton (tornozelo), o safety reserva Zayne Anderson (concussão) e o wide receiver Christian Watson (joelho), que ainda não foi colocado na reserva por lesão devido à lesão no final da temporada.

Tampa Bay tinha 16 jogadores no relatório de lesões de quarta-feira, o primeiro do time antes do jogo de domingo. Desses jogadores, o lado defensivo Logan Hall (virilha) foi o único que não treinou devido a lesão. Sete desses jogadores, incluindo o running back Bucky Irving (ombro, canela) e o safety Antoine Winfield Jr. (joelho), participaram integralmente na quarta-feira.

O cornerback Jamel Dean voltou a treinar como participante limitado depois de machucar o joelho na semana 17 e perder a vitória do Tampa Bay sobre o Saints na semana 18. O tight end Cade Otton também voltou a treinar em capacidade limitada depois de perder os últimos três jogos com uma joelhada. ferida. O técnico dos Buccaneers, Todd Bowels, disse que Otton está “indo na direção certa” quando se trata de domingo.

Segunda-feira, 13 de janeiro

A ser anunciado.