Rating di softball del college: 2025 NCAA 2 Week 2 Top 25 Sondaggio

Benvenuti alla terza settimana dalla stagione del softball 2025. Abbiamo visto un notevole sconvolgimento e una partita eccellente da Invitational Clearwater nel fine settimana. Allora come fanno i migliori programmi nello stack di softball dopo tutti gli eventi?

Dopo che la Florida, l’UCLA e il Texas A&M hanno subito perdite, c’è stato un movimento tra i primi 10. Lo Stato di San Diego e la Liberty hanno fatto il loro debutto nella classifica dopo impressionanti miniere a Clearwater. E le perdite concrete per l’Alabama, il Missouri e l’Oklahoma State dovrebbero scivolare questi programmi.

Ecco ESPN.com/USA Softball Collegiate Top 25, oltre al nostro gioco della settimana e cosa guardare nella terza settimana.

Il gioco della settimana

Che ne dici di una tripla partita per sigillare l’accordo? Dopo aver perso con Pitt all’inizio del fine settimana, Houston stava cercando vendetta e alla fine è arrivato in cima. Il viaggio di Cougars per vincere è stato il primo della stagione 2025.

Guarda il giocatore

Michaela Edenfield, C, Florida State. Tutti gli occhi erano in seminari di Clearwater Invitational, in parte grazie a Edenfield. Aveva nove RBI, tra cui tre corse in casa, per una media di 0,700 nel fine settimana. Molti di loro sono conosciuti come “area di 51” a causa del suo numero di maglia e della sua corsa in casa (è quarta nella storia della FSU con 46 omicidi di carriera). Edenfield è un fattore X che segue la FSU per tutta la stagione.

Cosa guardare

6 Tennessee vs. 4 UCLA (venerdì alle 18:30)

A chi non piace la partita nella top -0 dell’inizio della stagione? La classica classica di Mary Nutter Nutter di quest’anno porterà sicuramente molto e questo gioco è sottolineato. L’UCLA cerca di tornare in pista dopo aver perso il cuore spezzato in Virginia in Invitational Clearwater, mentre il Tennessee scivolava nel fine settimana incolume. Il miglior battitore Vols, Taylor Pannell-Katery, sembra che mantenga il suo colpo di serie di otto threater contro il parco giochi dell’UCLA d’élite dovrà vedere la televisione.

2 settimane 25 Top 25

Ecco ESPN.com/USA Softball Collegiate Top 25 Valutazione più un’altra partita di ogni squadra.

Sempre orientale.

1. Texas (25 voti in primo luogo)

Ordine precedente: 1

2025 Record: 11-0

Un altro gioco: vs. Akron (mercoledì), 19:00 su Secn+

2. Opp

Ordine precedente: 3

2025 Record: 10-0

Un altro gioco: vs. Abilene Christian (sabato), 13:00 su Secn+

3. Florida

Ordine precedente: 2

2025 Record: 13-1

Un altro gioco: nella Florida settentrionale (mercoledì), 18:00

4. UCLA

Ordine precedente: 4

2025 Record: 9-1

Un altro gioco: vs. Missouri (giovedì), 20:00

5. LSU

Ordine precedente: 7

2025 Record: 10-0

Un altro gioco: vs. Penn State (venerdì), 16:30 su Secn+

6. Texas A&M

Ordine precedente: 5

2025 Record: 10-1

Un altro gioco: vs. Florida A&M (venerdì), 10:00

7. Tennessee

Ordine precedente: 6

2025 Record: 10-1

Un altro gioco: vs. Oregon (giovedì), 15:30

8. Florida State

Ordine precedente: 9

2025 Record: 8-1

Un altro gioco: vs. Florida A&M (giovedì), 15:30 su Accn Extra

9. Georgia

Ordine precedente: 11

2025 Record: 9-0

Un altro gioco: vs. Buffalo (giovedì), 15:00 su Secn+

10. Arkansa

Ordine precedente: 13

2025 Record: 10-0

Un altro gioco: vs. Rutgers (giovedì), 12:30

11. Arizona

Ordine precedente: 15

2025 Record: 10-1

Un altro gioco: vs. Stanford (giovedì), 19:00 su ESPN+

12. Texas Tech

Ordine precedente: 8

2025 Record: 8-3

Un altro gioco: vs. UTEP (giovedì), 18:00 su ESPN+

13 .28 sate

Ordine precedente: 10

2025 Record: 5-4

Un altro gioco: A Siu Edwardsville (venerdì), 13:00

14. Duke

Ordine precedente: 14

2025 Record: 7-3

Un altro gioco: vs. Nebraska (venerdì), 16:00

15. Nebraska

Ordine precedente: 17

2025 Record: 8-2

Un altro gioco: vs. Baylor (giovedì), 17:30

16. State Mississippi

Ordine precedente: 19

2025 Record: 9-1

Un altro gioco: vs. Samford (martedì), 17:00 su ESPN+

17. Virginia Tech

Ordine precedente: 18

2025 Record: 8-2

Un altro gioco: vs. Drake (venerdì), 14:30

18. Auburn

Ordine precedente: Insoddisfatto

2025 Record: 11-0

vs. Louisiana Tech (venerdì), 14:00

19. Oregon

Ordine precedente: 20

2025 Record: 10-1

Un altro gioco: vs. California (giovedì), 13:00

20. Stanford

Ordine precedente: 22

2025 Record: 9-0

Un altro gioco: vs. UC Davis (giovedì), 16:30

21. Alabama

Ordine precedente: 12

2025 Record: 5-5

Un altro gioco: vs. Jacksonville State (martedì), 19:30

22. Missouri

Ordine precedente: 16

2025 Record: 6-5

Un altro gioco: vs. Rutgers (giovedì), 15:30

23. Stato di San Diego

Ordine precedente: Insoddisfatto

2025 Record: 8-2

Un altro gioco: vs. Oregon (venerdì), 16:00

24. Carolina del Sud

Ordine precedente: Insoddisfatto

2025 Record: 10-0

Un altro gioco: vs. Carolina del Nord (martedì), 18:00 su ESPN+

25. Libertà

Ordine precedente: Insoddisfatto

2025 Record: 10-0

Un altro gioco: vs. Hofstra (venerdì), 12:00