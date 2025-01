Raúl Sanlies di Inter Miami sostituito da Lionel Messi Ally – Fonti

Il presidente dell’Inter Miami Raúl Sanlles non sarà più responsabile degli affari sportivi ed è stato sostituito dal direttore dell’Accademia del club Guillermo Hoyos, le fonti confermate da ESPN.

Le notizie sono state riportate per la prima volta Givemesport. Sanlies è stato assegnato nell’organizzazione tra Miami.

Il rapporto di Givemeceport in dettaglio come è entrato nel Las Vegas durante il recente viaggio a Las Vegas sull’autobus contenente un giocatore e un dipendente Miami e si è confrontato con una stella in avanti Lionel Messi Ed entrambi avevano uno “scambio di parole”.

L’Inter Miami non ha risposto alla richiesta di commento ESPN, ma nella sua dichiarazione a GiveMesport ha dichiarato: questioni relative alle relazioni istituzionali. “

La fonte ha affermato ESPN che i dipendenti dell’Inter Miami sono stati informati sulle decisioni di promozione di Hoyos lo scorso giovedì.

Raúl Sanlies si è unito all’Inter Miami la scorsa estate per eseguire operazioni calcistiche nel club. Getty

Hoyos, 61 anni, ha avuto una carriera manageriale errante che lo ha visto oltre una dozzina di squadre in Europa e Sud America, nonché a Short Stin nel 2015 con Jacksonville Armada, allora North American Football League. Ha una lunga storia con Messi quando si è allenato quando era nel 2000-03 nel 2000-03 a Barcellona sotto i 18 anni, con Messi in un’intervista del 2010 che Hoyos era il suo “papà da calcio”.

Hoyos è stato assunto come direttore della metodologia della Miami Academy poco dopo l’arrivo di Messi. È stato assunto la scorsa estate, correndo la partenza del direttore sportivo Chris Henderson presso l’Atlanta United e il direttore dello scouting Mark Pizanta a San Diego FC.

Questo passaggio parla della continua influenza di Messi sul front office. Il compagno di squadra a lungo termine Javier Mascherano è stato assunto per la squadra per controllare la squadra per il 2025 dopo che Tata Martino è partito dopo la fine della campagna del 2024.

Il proprietario di Miami Jorge Mas ha confermato che Messi aveva una “voce” quando ha assunto Mascheran.