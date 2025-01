Ravens Hire Chuck Pagan come allenatore secondario

Owings Mills, MD. – Sorprendentemente, Baltimore Ravens ha assunto l’ex capo allenatore Indianapolis Colts Chuck Pagano martedì come allenatore secondario nel tentativo di migliorare la sua difesa incoerente.

Pagano, 64 anni, si basa su un pensionamento di quattro anni per tornare a Baltimor, dove nel 2011 ha lavorato come coordinatore difensivo. Cercherà di aiutare a fare una difesa che ha permesso a 237,4 yard di andare in una partita che si è piazzata al 26 ° posto nella NFL.

“Chuck porta molta conoscenza, esperienza e coaching di talenti alla nostra squadra”, ha dichiarato l’allenatore di Ravens John Harbaugh nella sua dichiarazione. “Ha un profondo collegamento al programma ed è entusiasta di mettersi al lavoro”.

Questa non è la prima volta che Harbaugh attira un ex coordinatore di pensionamento. In ottobre, Dean Pees ha portato a capo di un consulente che ha contribuito a trasformare la difesa di Baltimora nel mezzo della stagione.

Harbaugh ha dichiarato la scorsa settimana che PEES non sarebbe tornato a un ruolo completo, ma sarebbe rimasto un consulente.

L’ultimo incontro di Ravens con Pagan, che è stato un allenatore secondario del primo staff tecnico di Harbaugh a Baltimor nel 2008. Tre anni dopo, Pagano è diventato coordinatore difensivo di Ravens, che si è classificato 3 nel 2011.

Dopo una stagione come coordinatore difensivo di Baltimor, Pagano è stato il capo allenatore di Colts dal 2012 al 2017 e ha stabilito un record di 56-46 (0,549), compresi i playoff. Quindi è stato coordinatore difensivo di Chicago Bears per due stagioni prima di annunciare il suo ritiro nel luglio 2021 e ha detto che voleva trascorrere più tempo con la sua famiglia.

Ora Pagano è tornato a Baltimor, dove può aiutare Zach Orr, coordinatore difensivo dei corvi del secondo anno. Ravens ha permesso a 4.150 iarde di passare nel 2024, il che significava per la seconda volta nella loro storia che avevano rinunciato a oltre 4.000 iarde passando in una stagione.

Rinunciare a grandi giochi in aria è stato il problema principale per la difesa di Ravens. Baltimora ha anche permesso di completare 58 di 20 o più yard, il terzo più nella NFL e la seconda maggior parte dei corvi dal 2000.

Pagano supervisionerà i talentuosi corvi secondari, che comprende due giocatori di Bowl in Safe Kyle Hamilton e Corner Marlon Humphrey e Nate Wiggins Corner, il primo round del primo round. L’unico antipasto che è un agente libero illimitato è l’angolo Brandon Stephens.