Ravens Star ammette di “odiare” quando si tratta di Chiefs

Le speranze dei Baltimore Ravens per un posto al Super Bowl si sgretolarono in una straziante sconfitta contro i Buffalo Bills durante l’AFC Divisional Round.

Con Buffalo ora diretto ai Kansas City Chiefs, dovrà affrontare l’arduo compito di sfidare una squadra che ha dominato l’AFC con due vittorie consecutive al Super Bowl e quattro titoli di conference in cinque stagioni.

Il cornerback dei Ravens Marlon Humphrey non ha trattenuto i suoi sentimenti riguardo alla prossima partita del campionato AFC.

“Non ho motivo di dirlo se non quello di essere un odiatore. I Bills o qualsiasi squadra NFC devono battere i Chiefs. Non possiamo lasciare che continuino a farla franca”, ha scritto Humphrey su X .

