Ravens WR Zay Flowers descartado para o jogo wild card contra o Steelers devido a uma lesão no joelho

– No Baltimore Ravens, o wide receiver Zay Flowers não jogará o jogo wild card deste fim de semana contra o Pittsburgh Steelers depois de sofrer uma lesão no joelho na semana 18.

“Vai começar de novo na próxima semana e seguiremos em frente com os caras que temos.” disse o técnico do Ravens, John Harbaugh. na quinta-feira. “Estamos entusiasmados com os caras que temos, que são todos os outros.”

Flowers saiu do jogo de sábado contra o Cleveland Browns depois de sofrer uma forte queda em um catch-and-run. O receptor de 24 anos agarrou imediatamente o joelho direito e sentiu uma dor visível.

Ele foi escoltado até a tenda médica mancando acentuadamente e depois foi para o vestiário.

Os Ravens inicialmente anunciaram Flowers como retorno questionável com lesão no joelhomas Mais tarde, ele rebaixou seu status para fora..

Na segunda-feira, Harbaugh disse que a lesão sofrida no joelho que Flowers não encerrava a temporada e que o recebedor era considerado “no dia a dia”.

Flowers, que está em sua segunda temporada na NFL, terminou com 1.047 jardas e quatro touchdowns para os campeões da divisão Norte da AFC. Essa produção lhe rendeu a primeira seleção do Pro Bowl de sua carreira.

“(Flores) tem sido uma grande parte do que fazemos”, disse o coordenador ofensivo dos Ravens, Todd Monken, na quarta-feira. “Ele é um jogador tremendo, mas temos muitos jogadores realmente bons, então será dividido se ele não puder ir. Espero que ele possa ir, mas estou ansioso para ver os outros jogadores jogarem, se não for o caso. .”

Se os Ravens vencerem os Steelers e avançarem para a rodada divisional, eles jogarão novamente em 18 ou 19 de janeiro.