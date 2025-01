Ravi Ashwin aponta os principais problemas de seleção da equipe indiana para o ICC Champions Trophy 2025

Ravi Ashwin aposentou-se do críquete internacional em dezembro de 2024.

O ex-jogador versátil da Índia, Ravi Ashwin, levantou duas questões importantes sobre a composição do potencial XI da Índia no próximo ICC Champions Trophy 2025.

Três dias atrás, o BCCI anunciou a convocação de 15 jogadores da Índia para o ICC Champions Trophy 2025 e os três ODIs contra a Inglaterra antes do torneio ICC.

Ashwin, que fazia parte da seleção da ICC para a Copa do Mundo de 2023, observou que o potencial XI da Índia no Troféu dos Campeões seria semelhante ao que eles colocaram em campo na Copa do Mundo.

“Esta equipe reflete a Copa do Mundo ODI de 2023” Ashwin disse em conversa com o jornalista Vimal Kumar.

“Onde estão seus rebatedores canhotos?” Ravi Ashwin pergunta

Ashwin apontou dois grandes enigmas que a gestão da equipe terá de enfrentar. Uma é a falta de canhotos entre os 7 primeiros e outra é quem seria o número 8 do XI.

Rishabh Pant e Yashasvi Jaiswal são os dois batedores canhotos da equipe, enquanto Washington Sundar é o canhoto versátil. No entanto, nenhum dos três ainda é considerado jogador titular.

Jadeja e Axar são outros dois canhotos, mas é pouco provável que ambos joguem no mesmo onze.

“Rohit Sharma e Shubman Gill abrem, ambos destros. Depois, há Virat Kohli. É provável que Shreyas Iyer rebata aos 4, dado seu sólido desempenho na Copa do Mundo. Ele é seguido por KL Rahul. No número 6, pode-se escolher entre Ravindra Jadeja e Axar Patel. Hardik está em 7º lugar. Faltam batedores canhotos entre os sete primeiros. Do XI, temos Yashasvi Jaiswal e Rishabh Pant.” Ashwin apontou.

“Uma opção é abrir com Jaiswal e Rohit, empurrando Shubman em 3, seguido por Virat em 4. Isso colocaria Rishabh Pant ou KL Rahul em 5.

“Se Jaiswal jogar, Shreyas Iyer provavelmente será dispensado. Embora improvável, a Índia deve aproveitar a atual forma de Jaiswal.” —acrescentou aquele que não estava girando.

Na ordem inferior, Ashwin opinou que a Índia pode colocar três jogadores versáteis na equipe.

“Se você seguir o formato da Copa do Mundo, você joga contra Jaddu ou Axar no número 6, Hardik no 7 e Washington no 8. Isso permite três arremessadores rápidos ou Kuldeep e dois marcapassos, mantendo o equilíbrio com as habilidades versáteis de Hardik. ” disse.

