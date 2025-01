Ravi Ashwin compartilhou seus pensamentos sobre os rebatedores da Inglaterra no terceiro IND vs Eng T20i em Rajkot.

O capitão da Índia, Suryakumar Yadav, venceu o sorteio e decidiu jogar primeiro no terceiro jogo dos cinco jogos do Ind Vs Eng T20i em Rajkot em 28 de janeiro.

Ao contrário dos dois jogos anteriores, a Inglaterra teve um forte começo com o abridor Ben Duckett e o capitão Jos Buttler adicionando 76 corridas para o segundo Wickt. Duckett foi o maior goleador de visitantes, quebrando 51 de 28 bolas com sete quatro e dois seis.

As coisas foram ladeira abaixo para a Inglaterra na mídia, quando Varun Chakravarthy descartou Buttler. Cruzando em direção a uma ótima pontuação com 83/1, os visitantes perderam seus próximos cinco postigos por apenas 32 corridas para 115/6 após 14 overs.

Os batedores ingleses não aprenderam com seus erros e continuaram fazendo chutes imprudentes, entregando seus postigos aos jogadores de boliche indianos. Chakravarthy continuou sua excelente forma e estrelou na Índia, levando 5/24 em quatro overs.

O ex -spinner indiano Ravichandran Ashwin compartilhou seus pensamentos sobre a abordagem de rebatidas da Inglaterra neste jogo.

Ravi Ashwin faz uma grande escavação na marca de críquete ‘imprudente’ da Inglaterra

Reagindo ao colapso de rebatidas da Inglaterra no terceiro T20I em Rajkot, Ashwin foi ao Twitter para troll para batedores ingleses, apontando a linha fina entre o Cryket agressivo e imprudente.

Ashwin escreveu: “Há uma linha muito tênue entre jogar a marca agressiva de crickt e um críquete imprudente.“

Há uma linha muito tênue entre jogar a marca agressiva de crickt e um críquete imprudente. #Semeadura – Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) 28 de janeiro de 2025

A Índia terá outro desempenho sólido de seus primeiros rebatedores: Abhishek Sharma, Sanju Samson e Tilak Varma para selar a série. Será interessante ver se o capitão Suryakumar Yadav promove a ordem para recuperar o formulário.

Jogando XIs de ambas as equipes para o Rajkot T20i:

Índia: Abhishek Sharma, Sanju Samson (WK), Suryakumar Yadav (C), Tilak Varma, Dhruv Jurel, Hardik Pandya, Washington Sundar, Axo -Patel, Mohammed Shami, Ravi Bishni e Varun Chakravarthy.

Inglaterra: Philip Salt (WK), Ben Duckett, Jos Buttler, Harry Brook, Liam Livingstone, Jamie Smith, Jamie Overton, Brydon Crse, Jofra Archer, Adil Rashid e Mark Wood.

