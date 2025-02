Yashavi Jaiswal fez seu ódio contra a Inglaterra em 2025.

A Índia fez algumas mudanças interessantes em sua equipe provisória para o Troféu dos Campeões da ICC 2025. Enquanto o Jasprit Bumrah ferido foi substituído por Harshit Rana, os homens de Blue tomaram uma decisão ousada de libertar Yashavi Jaiswal e tomar um spinner adicional, Varun Chakaravarthy, para a para torneio. .

A linha de pensamento da Índia fez perguntas sobre seu planejamento de concorrência. Jaiswal foi escolhido no esquadrão provisório com base em sua forma impressionante no Red Ball Cryket.

A gerência até lhe entregou o ódio ao chapéu no primeiro ódio da série de três jogos contra a Inglaterra em Nagpur antes de deixá -lo do torneio. Os críticos agora questionaram o julgamento do técnico Gautam Gambhir sobre o jogador com base em seu desempenho em apenas um jogo.

O veterano do lado de fora do spinner Ravichandran Ashwin compartilhou suas idéias sobre os chamados de seleção da Índia para o torneio.

Ravichandran Ashwin questiona o chamado de seleção da Índia para soltar Yashavi Jaiswal

Refletindo sobre a equipe indiana do Troféu dos Campeões da ICC 2025, Ashwin questionou o plano da Índia de levar cinco spinners para o torneio. Ele também levantou preocupações sobre a exclusão de Yashavi Jaiswal da equipe.

Ashwin disse: “O que eu não entendo é a quantidade de spinner que estamos levando para Dubai. Cinco spinners e fizemos Yashavi Jaiswal se sentir fora. Sim, eu entendo que levamos três ou quatro spinners para uma turnê. Mas cinco spinners em Dubai? Não sei. Eu acho que somos muitos giradores, se não dois.“

Ashwin também enfatizou que Kuldeep e Varun podem jogar como uma dupla, mas enfatizaram que os lançamentos de Dubai não ajudarão os spinners, como visto na liga ILT20.

Adicionado: “Eu não acho que há dúvida de que Kuldeep Yadav entrará na equipe. Então, como você abrirá espaço para Varun? Você está jogando bem? Claro. Ou você traz Varun e Kuldeep como uma dupla, o que eu acho que seria bom“

“Mas minha pergunta é, em Dubai, você espera que a bola gire? No recentemente realizado, vimos que a bola não estava girando tanto em Dubai e que as equipes estavam perseguindo 180 corridas no total. Sinto -me um pouco desconfortável com a equipe.“

A Índia iniciará sua campanha do Troféu da ICC 2025 contra o Bangladesh em 20 de fevereiro em Dubai.

