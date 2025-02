Ravindra Ravindra Sto Power Nova Zelândia para as Semi -Finais dos Mestres dos Troféus

Rachin Ravindra passou por uma busca na Nova Zelândia com um século oportuno, quando sua equipe se recuperou desde o início trêmulo para ver Bangladesh cinco gols e garantir seu lugar nos semifinais do troféu de Masters na segunda -feira. A vitória do Black Caps também confirmou o local na Índia na semifinal, enquanto eliminava o torneio do Paquistão e Bangladesh do Mega Event. Tanto a Índia quanto a Nova Zelândia venceram os dois primeiros jogos, inclusive contra o Paquistão. Antes de Chancy Ravindra, um versátil Michael Bracewell virou a estrela com quatro gols, quando a Nova Zelândia limitou Bangladesh para 236 em nove.

Em resposta, a Nova Zelândia foi um começo catastrófico quando perdeu os postigos de Will Young e Kane Williamson com apenas 15 corridas no quadro. Mas eles se reuniram para completar a perseguição em 46,1 OU, e Ravindra ganha 112 de 105 bolas com a ajuda de 12 quatros e seis.

Tom Latham atingiu 55 em 76 bolas, adicionando 129 marchas ao quarto portão com Ravindra, que selou o contrato em favor da Nova Zelândia.

Bangladesh teve momentos com a bola.

Taskin Ahmed se livrou de Young com um maravilhoso inswinger, que caiu em defesa do banqueiro para perturbar os tocos com a Nova Zelândia, que ainda não abriram suas contas.

Jogando este jogo após a surpresa de Clash com a Índia, Melonik Express, Nahid Rana, fez um breve trabalho de Kane Williamson (5), que se afastou de seu corpo, conseguiu uma vantagem lá fora, e Mushfqur Rahim ficou feliz em aceitar a vítima.

A parceria de 57 corridas ocorreu entre Devon Conway (30) e Ravindra em frente ao marinheiro da ponte, no lado esquerdo de Mustafizur Rahman, para cortar um nos troncos, olhando para Kiwi com um difícil 72 para três em 16º lugar.

Depois, houve uma vitória na partida de Ravindra e Latham.

O anterior Bhacewell, um bolo de mão esquerda que reflete o spin, era infeliz e eficaz, terminando com excelente 4/26 a 10 overs.

O capitão Najmul Hossain Shanto, em Bangladesh, de 77 anos, que desceu de 110 bolas, porque equipes especializadas das equipes pareciam ter escassez de um plano na tradução intermediária e não significavam o objetivo de vencê -las.

O número sete Jaker Ali dobrou 45 das 55 bolas, dando lições piscando para aqueles que falharam no topo da ordem e no meio.

Escolhendo em campo, a Nova Zelândia não cortou imediatamente o sucesso, porque Szyper Shanto e Tanzid Hasan colocaram 45 marchas no primeiro portão antes que este fosse lançado de Bracewell.

Bracewell jogou um, e Tanzid tentou atacar, mas ele não conseguiu combinar quando Kane Williamson fez um esforço de mergulho no meio do mundo.

Mehidy Hasan Mirach se referiu ao estilo, usando os pés para quebrar a entrega de Bracewell por seis seguidas no chão.

No entanto, Miraz (13 em 14 bolas) a distribuiu após um começo promissor, porque não conseguiu limpar ao meio, tentando perder uma bola mais cheia nas almofadas.

Quando Shanto ainda encontrava limites de tempos em tempos, a Nova Zelândia atingiu novamente, livrando -se de Towhid Hridoy (7), graças à excelente pesca de Williamson, que escapou de uma cobertura adicional para segurar a bola por cima do ombro depois que a massa não conseguiu entregar.

Como Bangladesh perdeu o terceiro portão em 21º lugar com apenas 97 corridas no quadro, Mushfiquur Rahim veio e muito dependia de um ativista experiente, mas tudo o que ele fez foram duas corridas de cinco bolas antes de morrer para Bracewell, que estava gostando de um produtivo Viaje com a bola.

Para desenvolver um Bowlon com um grande sucesso, Mushfiquur foi para o Slog-Slog, mas seu chute não tinha poder de ir à distância quando Ravindra terminou o gancho em um meio profundo.

Enquanto isso, Szyper Shanto alcançou meio século, com uma para uma perna quadrada profunda.

Nesta fase do jogo, Bangladesh doeu que seu batedor jogou 86 bolas de pontapé nas primeiras 21 partidas.

O portão seguinte foi jogado fora quando o Mahmudullah foi temperado terminou em uma vantagem de liderança, procurando a bola direto no chão, dando a Bracewell seu quarto portão.

William O’Rourke então conseguiu um ótimo portão de Shanto para consolidar a posição da Nova Zelândia e complicar as questões para Bangladesh.