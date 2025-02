Rayah Marshall estabelece o tom para o número 4 da USC em Victoria sobre o número 25 de Illinois

Rayah Marshall, da USC, à esquerda, o atacante dos guardas de Illinois, Kendall Bostic, durante a primeira metade da vitória dos 76-66 dos Trojans no domingo, no Galen Center. (William Liang / Associated Press)

Não havia exatamente uma prova de conceito, na primavera de 2021, para convencer Rayah Marshall de que ele ficou com o novo treinador da USC. Lindsay Gottlieb passou as últimas três temporadas na NBA. A USC, uma vez que um poder dos anéis das mulheres, passou as últimas três décadas trabalhando em relativa escuridão. Tudo o que Gottlieb teve que vender Marshall era uma visão do que USC poderia ser.

Felizmente para Gottlieb, Marshall podia ver o que viu então. Quase quatro anos depois, quando Marshall deixou o Túnel do Galen Center para seu último jogo na casa da temporada regular, essa visão foi feita quase completamente. A ex-estrela de Lynwood High esteve lá para tudo: a estréia brutal de 12 a 16, o retorno triunfante ao torneio da NCAA em 2022, a chegada de Juju Watkins e a subida repentina que se seguiu.

Marshall tinha sido a espinha dorsal desse avanço, a base sólida na qual havia sido construída. Ao longo do caminho, o centro 6-4 se contentou em fazer o trabalho sujo, acertar chutes e aspirar ao vidro, enquanto outros cobertos de glória. Mas quando todo o centro de Galen estava em sua homenagem no domingo, Marshall sorriu ao par e flexionou para a multidão, antes de levantar um buquê de rosas vermelhas no ar.

Marshall certamente venceu suas flores no domingo com uma vitória de 76-66 sobre o nº 25 de Illinois, fazendo um desempenho registrado com seus quatro anos na USC. O veterano marcou seu quarto duplo da temporada, preenchendo a folha de estatísticas não apenas 12 pontos e 13 rebotes, mas também cinco assistências e quatro assaltos, que eram máximos da equipe.

Essas oportunidades haviam sido cada vez mais interiores para Marshall durante o ano passado, desde que Watkins subiu ao estrelato e Kiki Iriiafen interveio como uma das melhores armas secundárias do país.

Mas foi Marshall quem sacudiu os Trojans nº 4 da vida no domingo, tirando -os de uma das piores quedas de sua temporada. A USC foi perdida 14 seguidas do campo entre o segundo e o terceiro trimestre, dando a Illinois uma grande oportunidade de fazer upload e aproveitar 42-41 no meio do terceiro.

Gênesis Bryant de Illinois, centro, fica sujo ao atirar entre Clarice Akunwafo da USC, à esquerda, e o guarda Juju Watkins durante a primeira metade do domingo. (William Liang / Associated Press)

Mas então a USC desencadeou uma imprensa completa, com Marshall e seu comprimento incomum na primeira linha. Iriafen encontrou Marshall sob o aro para um balde fácil. Alguns segundos depois, Marshall ficou em frente a um passe de Illinois por um assalto, um dos quatro que ele teve no domingo. O roubo tornou -se um trecho de ruptura, que se tornou uma ruína para a USC.

A multidão rugiu. Marshall sorriu. Toda a tensão de uma queda da temporada escapou. A USC atingiu seis dos sete do campo e atirou em uma vantagem de nove pontos. Ele continuou crescendo a partir daí.

A USC parecia preparada para Pummel Illinois mais cedo, já que os Trojans dominaram a tinta, atingindo dois terços de suas tentativas no primeiro trimestre. Watkins abriu com oito pontos rápidos, junto com o IRIAFEN. Parecia provável que a USC simplesmente criasse suas duas estrelas pelo resto do caminho, como ele havia feito antes.

Ambos tinham suas possibilidades. Mas Watkins atingiu apenas uma de suas seis tentativas do campo no segundo tempo. Ela ainda marcou 22 pontos, enquanto Iriafen acrescentou 22.

Mas seria preciso mais do que aquela dupla estrela para Illinois. E como eu havia feito durante as três temporadas antes disso, Marshall entrou no vazio, estabelecendo o tom do mesmo que tinha desde o início.

