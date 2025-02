O Royal Challengers Bengaluru (RCB) foi uma grande surpresa na quinta -feira, anunciando o chamado de Patidar Rajat na banda Szypera. Desde o final do leilão indiano da Premier League (IPL) (IPL) 2025, rumores que conectam a virata kohli têm voltado ao papel de liderança. No entanto, o RCB parecia resistir à tentação porque eles decidiram erguer uma planta de longo prazo em Rajat Patidar. No entanto, no briefing da mídia, após o anúncio da franquia Cappiiccy Farchanition, Bengaluru admitiu que Kohli e Patidar eram “opções” de liderança desde a referência da temporada de 2025.

O RCB não foi para outros candidatos a liderança no leilão do IPL 2025. O RCB não assinou nenhum dos três e, ao mesmo tempo, decidiu publicar seu capitão Faf du Plessis.

“Queríamos nos concentrar em reunir a equipe certa, não apenas caçando uma pessoa que pudesse desempenhar um papel de liderança. Então, para nós, foi simplesmente um caso, respectivamente, tentando apresentar a equipe apropriada, confiando que nós, tínhamos opções internas – disse o diretor da equipe do RCB Mo Bobat.

Bobat também sugeriu que Kohli e Patidar estavam na corrida pelo papel do capitão. Finalmente, a franquia coloca um selo de marca dos dois batedores.

“Se não recrutarmos ninguém do exterior, ficamos muito satisfeitos com Rajat e Virat como uma opção e outros jogadores que poderíamos recrutar. Então, para nós, nunca foi algo que tinha que ser a principal limitação. Esses caras são todos bons jogadores e tenho certeza de que estamos indo bem em nossas equipes. Nunca foi realmente um ponto de pressão ou estresse para nossas decisões caçá -la ou partir como capitão. .

Patidar não tem muita experiência de liderança. No entanto, Pańlak Madhya Pradesh liderou sua equipe nos torneios Syed Mushtaq Ali e Vijay Hazare Trophy nesta temporada.