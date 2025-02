RCB Capitão ao vivo Anúncio: O brilhante Kohli Run como o líder do RCB

Virat Kohli liderou o RCB em 143 partidas, o segundo período mais longo como capitão após o lendário Mahendra Singh Dhoni para Chennai Super Kings. Kohli tem 68 vitórias e 70 derrotas e quatro distribuição para mostrar como líder do RCB. Em 2016, Kohli levou a franquia às finais do IPL e fez 973 corridas, até agora o mais alto para um tronco em uma temporada de IPL. No IPL 2024, Kohli foi o tanque mais alto com 741 marchas no nível de ataque 154.