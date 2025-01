Reação do Campeonato Nacional CFP: Ohio State GANHA título de playoff de 12 equipes de forma dramática | Hora do poder do futebol universitário

Os Ohio State Buckeyes são os primeiros campeões nacionais do College Football Playoff da era dos 12 times. Caroline Fenton, Jason Fitz e Adam Breneman reagem ao maior jogo da temporada na vitória do Ohio State sobre Notre Dame por 34-23. O quarterback do Buckeye, Will Howard, levou seu time à vitória em um desempenho quase impecável, atrás de outra nova combinação de linha ofensiva do estado de Ohio que se intensificou e deu conta do recado. Por outro lado, Notre Dame começou com um valente ataque liderado por Riley Leonard para abrir o placar, mas não foi um plano de jogo sustentável para o Fighting Irish ter sucesso.

O trio nomeia seus mais recentes ‘Power House’ e ‘Power Outage’ para a temporada 2024-25. Eles apoiam o ataque de terceira descida do estado de Ohio, criticam um cronograma do CFP que entra em conflito com os playoffs da NFL e muito mais. Além disso, depois de 10 campeões nacionais consecutivos do Big 1, a SEC perdeu seu status de conferência mais dominante no futebol universitário?

(0:25) Recapitulação do estado de Ohio x Notre Dame

(29:26) Adam salva o dia com ingressos para a família Leonard.

(31:24) Casa de força Power Hour

(31:32) Power Hour Power House: terceira ofensa do estado de Ohio

(32:12) Casa de Força da Hora da Energia: CFP

(34:01) Power Hour Power House: Brian Kelly

(35:42) O ND deveria jogar em uma conferência?

(37:51) Hora de energia Queda de energia

(37:59) Power Time Blackout: Comprando um campeonato

(40:58) Falta de energia no horário de funcionamento – Agendamento CFP

(43:40) A SEC perdeu o domínio?

O técnico Ryan Day e o Ohio State Buckeyes erguem o troféu depois de vencer o Notre Dame Fighting Irish por 34-23 no Campeonato Nacional CFP de 2025 (Foto de Carmen Mandato/Getty Images)

🖥️ Assista a este episódio completo no YouTube

Assista todos os episódios de Hora do poder do futebol universitário e o resto da família de podcasts do Yahoo Sports em ou em Podcasts de esportes do Yahoo