Reação: Matthews, Crosby, Barkov e Hedman nomearam capitães para o confronto de 4 nações

Jogar por uma equipe nacional é uma honra, e liderar um está em outro nível. Com o confronto das 4 nações da NHL a menos de duas semanas de distância, agora sabemos quem recebeu o enorme privilégio de usar o ‘c’ ou ‘a’ em seus uniformes.

Na quinta -feira, Canadá, América, Finlândia e Suécia nomearam seus grupos de liderança para o torneio.

A equipe americana nomeada Toronto Maple Leafs Superstar Auston Matthews como seu capitãoEnquanto Boston Charlie McAvoy Defense e a estrela dos Panteras da Flórida, Matthew Tkachuk, serão capitães alternativos.

Não há brigas com essas opções, já que Matthews é possivelmente o jogador mais talentoso dos Estados Unidos, apesar de a equipe ter uma lista tão profunda, e o capitão de Maple Leafs já lidou com as expectativas do céu. Tkachuk tem experiência vencedora da Stanley Cup, e ele e McAvoy também desempenham um papel de liderança nos Panteras e Bruins.

Também como esperado, O Canadá escolheu o Pittsburgh Penguins Sidney Crosby Icon como o homem que usa o ‘c’ no confronto das 4 nações. Seus capitães alternativos serão a estrela de Edmonton Oilers, Connor McDavid e a defesa da estrela de Avalanche do Colorado, Cale Makar.

Crosby é óbvio. Ele capturou o Canadá na Copa do Mundo de 2014 em 2016 e no Campeonato do Mundo de 2015.

É intrigante que canadenses e americanos tenham apenas três líderes oficiais, enquanto as equipes suecas e finlandesas nomearam quatro jogadores como seu grupo de liderança.

Os suecos escolheram A defesa da estrela de Tampa Bay Lightning, Victor Hedman, como seu capitão. Hedman é um líder silencioso, mas forte, no vestiário que tem duas bebidas de Stanley em seu nome e será uma influência suave em seus compatriotas. O 34 -Year -Od tem uma experiência sólida no cenário internacional, tendo vencido um campeonato mundial em 2017 e jogando na Copa do Mundo de 2016, onde os suecos terminaram em terceiro.

Os capitães alternativos da Suécia são William Nylander, do Toronto Maple Leafs, Mattias Ekholm, do Edmonton Oilers e Erik Karlsson, dos Pittsburgh Penguins. Há muita experiência no hóquei internacional e uma boa combinação de equilíbrio e confiança entre esses jogadores.

Finalmente, a equipe finlandesa nomeou Aleksander Barkov Capitão sete meses depois de ganhar uma bebida com a Flórida. Ele também jogou no campeonato mundial e na Copa do Mundo de Hóquei. Os capitães alternativos serão o direito vencedor do Mikko Rantanen e Sebastian Aho Cup dos furacões da Carolina, bem como o Mikael Granlund Center dos tubarões de San José.

Os finlandeses irão para o torneio como o colapso claro, mas seus líderes são jogadores consumados que serão bastante difíceis de competir. E com as habilidades de Barkov como uma das melhores forças bidirecionais do jogo, não há dúvida de que a Finlândia será um cliente difícil no torneio.

Por fim, cada jogador selecionado para o confronto das 4 nações é um líder à sua maneira com suas equipes da NHL. Alguns líderes podem ser mais vogais do que outros, mas o desafio para cada equipe será se casar com suas abordagens individuais e se encontrar como uma unidade confiável em situações de alto risco. Quando o torneio começa, os líderes nomeados quinta -feira têm uma semana para orientar sua equipe a Glory.

