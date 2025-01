Reação não filtrada de Rohit Sharma ao vírus Diktat BCCI: "Todo mundo pergunta…"

O capitão indiano Rohit Sharma e Ajit Agarkar, presidente do comitê de seleção masculino, apresentaram a equipe indiana de 15 membros para o próximo Troféu dos Campeões durante uma entrevista coletiva em Mumbai no sábado. No entanto, antes do início da conferência de imprensa, Rohit teve uma conversa privada com Agarkar, que se tornou viral nas redes sociais. Parece que Rohit não sabia que a câmera já estava gravando. No vídeo viral, Rohit foi ouvido conversando com o seletor-chefe Ajit Agarkar sobre as novas diretrizes.

Ele disse a Agarkar que se encontraria em breve com o secretário do BCCI para discutir as diretrizes, revelando que muitos jogadores o contataram sobre o assunto.

“Agora eu teria que sentar com a secretária do BCCI por uma hora e meia para conversar sobre a família. Famílias. Todo mundo me pergunta isso”, pode-se ouvir Rohit dizendo a Agarkar no vídeo viral.

As diretrizes de 10 pontos foram divulgadas recentemente após a derrota da Índia na série para a Austrália no início deste mês.

Uma das principais reivindicações do documento de estratégia é o regresso aos velhos tempos, quando as famílias só podiam fazer viagens longas de 14 dias. Qualquer desvio necessita do consentimento do técnico Gambhir.

Quando Rohit perguntou sobre as diretrizes, ele respondeu: “Quem lhe contou sobre essas regras? Isso veio da comunicação oficial do BCCI? Que seja oficial.” No entanto, quando Agarkar falou, ele admitiu que um POP havia sido elaborado.

Agarkar foi questionado sobre o que exatamente deu errado para que, seis meses depois de vencer a Copa do Mundo T20 com o mesmo grupo de jogadores, o BCCI precisasse de um documento de política de viagens. Agarkar, que também participou na reunião do comité de revisão que discutiu o desastre da Austrália, disse: “Provavelmente falaremos sobre isto para sempre se continuarmos”. “Suponho que cada equipe tenha certas regras. Conversamos sobre diferentes coisas que vocês notaram nos últimos meses e que podem melhorar como equipe e se aproximar um pouco mais como equipe. Isto não é escola. Isso não é uma punição”, disse ele, tentando racionalizar.

“Só que você tem certas regras e quando joga pela seleção nacional você apenas as segue. Repito: são indivíduos maduros. Eles são superestrelas por mérito próprio no esporte internacional.” Muitos ex-jogadores descreveram essas regras como algo que sempre se aplica, e Agarkar as chamou de protocolos que devem ser seguidos ao representar a seleção nacional.

(Com entradas PTI)