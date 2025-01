Reações da semifinal do CFP: Ohio State prova demais para o Texas, avança para o campeonato contra Notre Dame | Hora do poder do futebol universitário

O campeonato College Football Playoff é definido quando Ohio State derrota o Texas por 28-14 no Cotton Bowl e avança para enfrentar Notre Dame pelo título CFP. Caroline Fenton, Jason Fitz e Adam Breneman analisam este jogo enquanto Ohio State impressionava em ambos os lados da bola e o QB Will Howard dava um grande passo à frente justamente quando os Buckeyes precisavam. A defesa do Texas segurou o estado de Ohio tão bem quanto qualquer outro nesta temporada, mas grandes erros no ataque nos minutos finais do jogo e jogadas ruins custaram caro no final.

O trio se chama “Power House” e “Power Outage”, incluindo adereços para a defesa do estado de Ohio e por que é hora dos odiadores de Ryan Day recuarem. Além disso, Ohio State abre como favorito de 10 pontos contra Notre Dame no campeonato. Isso é injusto com Notre Dame?

(0:21) Destaques do estado de Ohio x Texas

(19:29) Casa de força Power Hour

(19:38) Power Hour Power House: linha defensiva do estado de Ohio

(20:14) Power Hour Power House: equipe defensiva do estado de Ohio

(21:40) Power Hour Power House: Jack Sawyer

(23:11) Power Hour Power House: CFP Semifinais

(24:20) Hora de energia Queda de energia

(24:22) Queda de energia na hora da energia: semeadura CFP

(24:56) Apagão do tempo de energia: Ryan Day Haters

(25:40) Power Hour Blackout: jogo de corrida no Texas

(27:20) Ohio State abre como favorito contra Notre Dame

Jack Sawyer, do Ohio State Buckeyes, comemora durante a cerimônia do troféu depois de derrotar o Texas Longhorns por 28 a 14 para ganhar o Goodyear Cotton Bowl. (Foto de Ron Jenkins/Getty Images)

