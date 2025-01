Reações exageradas do domingo do Wild Card da NFL de 2025: os comandantes podem perturbar os Leões? Os bucaneiros alcançam o teto?

domingo de curinga playoffs da NFL Certamente teve seus momentos, começando com a emocionante vitória do Washington Commanders sobre o Tampa Bay Buccaneers. Washington foi o único time de estrada a vencer neste fim de semana, marcando um confronto final com o Detroit Lions na próxima semana.

O Philadelphia Eagles e o Buffalo Bills cuidaram dos negócios em casa como segundo colocado, emergindo para a rodada divisionária no próximo fim de semana. Os Bills enfrentarão o Baltimore Ravens, enquanto os Eagles enfrentarão o vencedor do Minnesota Vikings e do Los Angeles Rams.

O resultado dos jogos de domingo provocou muitas reações exageradas. Que reações exageradas são merecidas? O que são realmente reações exageradas?

Os Commanders podem ir para Detroit e vencer os Leões

Reação exagerada ou realidade: reação exagerada

Os Commanders não têm motivos para dormir depois da vitória no último segundo de domingo sobre os Buccaneers. Esta é uma franquia que venceu seu primeiro jogo de playoff desde a rodada do wild card de 2005, então Washington está jogando com o dinheiro da casa.

Eles também desafiam o destino. Esta é a sua sexta vitória empatada ou perdida nos 10 segundos finais desta temporada, a maior desde 2000. Washington venceu quatro jogos consecutivos nos 10 segundos finais do tempo regulamentar ou da prorrogação, uma sequência que parece improvável… e ainda assim eles conseguiram feito isso. ele.

Jayden Daniels está tendo uma das melhores temporadas de estreia em NFL história, e manteve sua tremenda temporada lançando 268 jardas e dois touchdowns enquanto reunia os Commanders depois de perder no quarto período, fora de casa.

Não exclua os Comandantes, mas também não conte com eles precisando de uma grande jogada nos segundos finais para vencer os Leões. Este jogo também terá uma semana curta, então Washington terá que jogar um jogo quase perfeito para vencer.

Os bucaneiros chegaram ao telhado

Reação exagerada ou realidade: reação exagerada

É difícil saber qual é o teto dos Buccaneers, por isso é difícil dar uma resposta definitiva. Desde que Todd Bowles assumiu o cargo de técnico, os Buccaneers venceram a NFC South por três anos consecutivos, mas também estão 1-3 nos playoffs, perdendo a rodada de wild card duas vezes.

A derrota de domingo para os Commanders poderia ter acontecido de qualquer maneira, e havia uma boa chance de os Buccaneers vencerem na prorrogação se o chute de Zane Gonzalez ricocheteasse na outra direção ao atingir a trave. Baker Mayfield é um dos melhores zagueiros da conferência, Bucky Irving é a próxima estrela do running back, enquanto Chris Godwin retornará para se juntar a Mike Evans e Jalen McMillan como wide receiver.

Este time dos Buccaneers ainda tem as peças preparadas para ir fundo nos playoffs, por isso é difícil determinar seu teto. Talvez fosse melhor adiar esta questão para o próximo ano.

A defesa dos Eagles será a razão pela qual vencerão um Super Bowl

Reação exagerada ou realidade: Realidade

A defesa dos Eagles foi a razão pela qual venceram os Packers hoje, mantendo o ataque do Green Bay em 10 pontos, o mínimo da temporada, e forçando três interceptações de Jordan Love. Isso está no mesmo nível da defesa da Filadélfia durante todo o ano, já que a unidade terminou em segundo lugar em pontos permitidos por jogo (17,8) e em primeiro lugar em jardas permitidas por jogo (278,4).

Mesmo com a lesão de Nakobe Dean, a defesa dos Eagles não perdeu muito o ritmo. Os Packers marcaram apenas duas vezes em nove posses de bola e tiveram apenas 302 jardas de ataque. Eles também viraram a bola quatro vezes, três delas pelo ataque. Como o ataque dos Eagles foi inconsistente ao longo do jogo, a defesa precisou se intensificar.

Se as águias vencerem Super Bowla defesa será o motivo. A unidade tem sido consistentemente boa durante toda a temporada e sem dúvida a melhor da liga.

Packers continuam candidatos ao Super Bowl em 2025

Reação exagerada ou realidade: reação exagerada

Os Packers tiveram a segunda escalação de playoffs mais jovem em NFL história (perdendo apenas para o time do ano passado), mas não tinha a aparência de um time que pudesse chegar aos playoffs durante toda a temporada. Quando os Packers enfrentaram qualquer time do seu nível, eles não conseguiram vencer. O Green Bay estava 0-6 contra times que terminaram com mais de 11 vitórias nesta temporada, um mau sinal para um time que deveria estar entre a elite da NFC.

A verdade por trás dos Packers? Era um time terceiro colocado em sua divisão que vencia os times ruins e não conseguia vencer os bons. Eles melhoraram seu total de vitórias em cada uma das últimas três temporadas, mas este ano deveria ser mais do que apenas ser o sétimo cabeça-de-chave e tentar chegar aos playoffs da Cinderela.

O elenco melhorou, mas as vitórias contra times de elite foram inexistentes. O Green Bay precisa começar a acumular vitórias contra Detroit, Filadélfia e Minnesota se os Packers quiserem estar no seu nível. Eles simplesmente não conseguiram fazer isso este ano.

Jordan Love ainda tem talento. O ataque e a defesa estão entre as 10 melhores unidades, mas ficaram aquém de equipes realmente boas. Isso terá que mudar em 2025.

Os Broncos foram um dos sete melhores times da AFC

Reação exagerada ou realidade: reação exagerada

O Broncos merecia estar nos playoffs como sétimo colocado, uma recompensa pela surpreendente temporada de 10 vitórias. Eles terminaram com um histórico melhor que o do Bengals e estavam na disputa dos playoffs desde outubro. A palavra-chave aqui é merecida.

A realidade? Os Broncos não eram um dos sete melhores times da AFC, e tudo bem. O Bengals foi um time melhor que o Broncos, mas não chegou aos playoffs devido ao início de ano lento. Você tem que dar crédito ao Broncos por se manter firme e chegar à pós-temporada, apesar de perder para o Bengals enquanto o Cincinnati chegava ao último lugar dos playoffs.

O Bengals teria dado ao Bills um jogo melhor em quatro quartos, mas o Broncos foi o time que jogou contra o Buffalo, porque mereceu por ter um histórico melhor. O Broncos pode melhorar na próxima temporada e perder os playoffs, como fez o Bengals este ano.

Crédito ao Broncos por chegar aos playoffs. Eles não foram um dos sete melhores times da conferência.

James Cook provou que deveria ter sido um Pro Bowler

Reação exagerada ou realidade: Realidade

Cook esteve muito bem durante toda a temporada e seus esforços passaram despercebidos. Quando Cook foi desprezado no Pro Bowl, o running back do Bills divulgou nas redes sociais que ele não foi nomeado para o Pro Bowl pelo segundo ano consecutivo.

Cook tinha algo a provar na vitória de Buffalo sobre Denver, e fez exatamente isso. Ele terminou com 23 corridas para 120 jardas e um touchdown, causando a maior parte de seus danos no primeiro tempo, quando o ataque de Buffalo estava lutando para somar pontos. Cook teve 13 corridas para 78 jardas no primeiro tempo, com média de 6,0 jardas por corrida, já que Buffalo liderou apenas por 10-7 no intervalo.

Pelo que Cook conseguiu fazer no primeiro tempo, Josh Allen conseguiu se ajustar e assumir o controle do jogo no segundo tempo. O Bills pode não ter conseguido derrotar o Broncos sem Cook correr a bola tão bem como fez nos primeiros 30 minutos.

Cook liderou a NFL com 16 touchdowns corridos e teve 1.009 jardas em 4,9 jardas por corrida. O campo de running back estava lotado na AFC, mas Cook deveria ter uma vaga no Pro Bowl.

A defesa do Broncos não está entre os 10 primeiros há semanas

Reação exagerada ou realidade: Realidade

Os Bills marcam 30 pontos contra vários times, como evidenciado pelo número de jogos com mais de 30 pontos nesta temporada. A defesa dos Broncos deveria contê-los, uma unidade que permitia apenas 18,3 pontos por jogo (terceiro na NFL) e 317,1 jardas por jogo (sétimo na NFL).

A realidade em relação à defesa do Broncos? A unidade não está entre os 10 primeiros desde o início de dezembro. Retire o jogo da semana 18, onde os Chiefs descansaram seus titulares e os Broncos permitiram 22,0 pontos por jogo (13º na NFL) e 362,2 jardas por jogo (24º na NFL). Basicamente, a explosão potencial dos Bills ainda estava por vir. Isso inclui a derrota nos playoffs de domingo.

A defesa dos Broncos vacilou no final do ano, quando chegaram aos playoffs graças à força do braço de Bo Nix e ao ressurgimento do ataque. Esta unidade ainda é muito boa, mas Sean Payton Ele certamente tinha o direito de estar zangado com Vance Joseph. no domingo.