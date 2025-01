Reações exageradas do Wild Card da NFL em 2025: Mike Tomlin treinou o último jogo com o Steelers? Derrick Henry, o melhor running back dos playoffs?

O primeiro dia de playoffs da NFL Não foi tão emocionante quanto a liga esperava, mas os times da casa mantiveram o saque em grande estilo. O Houston Texans derrotou o Los Angeles Chargers e o Baltimore Ravens facilmente derrotou o Pittsburgh Steelers na rodada de wild card, avançando para a rodada divisionária dos playoffs.

Baltimore e Houston não deixaram dúvidas sobre suas vitórias nos playoffs, criando um sábado sem drama na rodada de wild card. Embora tenha havido vitórias em ambas as partidas, os resultados destas partidas provocaram muitas reações exageradas.

Quais reações exageradas do Wild Card no sábado são justificadas? O que são realmente reações exageradas?

Mike Tomlin treinou seu último jogo com o Steelers

Reação exagerada ou realidade: reação exagerada

Este é o canto do cisne de Mike Tomlin em Pittsburgh? Os Steelers perderam seu sexto jogo consecutivo nos playoffs sob o comando de Tomlin, e o terceiro consecutivo por mais de 14 pontos. Pittsburgh parecia sem vida no primeiro tempo da derrota de sábado para o Baltimore, um jogo que lembra as quatro derrotas consecutivas dos Steelers no final da temporada regular.

O recorde de Tomlin nos playoffs é agora de 8-11, enquanto os Steelers estão 3-9 na pós-temporada desde que chegaram Super Bowl XLV na temporada de 2010, Tomlin teve uma temporada invicta em todos os anos em que treinou os Steelers, mas teve pouco sucesso na pós-temporada nas últimas 15 temporadas. Os Steelers estão com 16-14 em dezembro/janeiro nas últimas cinco temporadas e 0-4 na pós-temporada.

Os Steelers parecem satisfeitos em chegar aos playoffs, acreditando que Tomlin maximiza o elenco que o front office construiu. Embora seja altamente improvável que demitam Tomlin, eles podem trocá-lo nesta entressafra. Há uma boa aposta na permanência de Tomlin até 2025, mas esse assento estará quente.

O colapso dos Steelers é um dos piores em NFL história

Reação exagerada ou realidade: Realidade

Houve um momento nesta temporada em que os Steelers estavam com 10-3 e a caminho do título da AFC North. Pittsburgh tinha uma vantagem de dois jogos sobre o Baltimore com o desempate frente a frente em mãos, essencialmente três jogos a mais e quatro para disputar. Os Steelers não venceram outro jogo no resto da temporada.

Pittsburgh perdeu para o Baltimore duas vezes durante esse período, inclusive na rodada wild card dos playoffs. Os Steelers enfrentaram cinco times com recorde de vitórias e perderam para todos os cinco. Os Steelers são o primeiro time com 10 vitórias em NFL história para terminar a temporada com uma seqüência de cinco derrotas consecutivas (incluindo os playoffs), mostrando o quão ruim Pittsburgh tem sido para encerrar o ano.

Os Steelers foram derrotados por 52 pontos nesse período, marcando apenas 14,3 pontos por jogo. Esse colapso foi tão ruim quanto os Eagles de 2023, os Leões de 1999 e os Jets de 1986: todos eles tiveram quedas históricas no final da temporada após inícios fortes.

O 2024 Steelers pertence ao grupo dos piores colapsos em NFL história. Eles têm motivos para serem os piores.

Derrick Henry é o maior running back de playoffs de todos os tempos

Reação exagerada ou realidade: reação exagerada

Se Terrell Davis não existisse, Derrick Henry tem um argumento muito mais forte para esta conversa. O running back dos Ravens certamente pertence à discussão depois de correr para 186 jardas e dois touchdowns na vitória de sábado sobre os Steelers (7,2 jardas por corrida).

Henry tem o maior número de jogos com mais de 175 jardas na história dos playoffs (três), superando Davis (dois). Ele empatou com Davis no maior número de jogos com mais de 150 jardas corridas (quatro) na história dos playoffs e tem o segundo maior número de jardas corridas em um jogo de playoffs aos 30 anos ou mais.

Henry tem 918 jardas corridas em playoffs na carreira, a nona na história da NFL. Suas 114,7 jardas corridas por jogo ficam atrás apenas de Davis (142,5) na pós-temporada para jogadores que jogaram mais de 5 jogos de playoffs. Henry é um dos melhores currículos de playoffs de todos os tempos para um running back.

Davis tem a vantagem com seu Super Bowl MVP e seu domínio em seus oito jogos dos playoffs. Henry está concorrendo como um dos melhores running backs dos playoffs de todos os tempos, mas será muito difícil destronar Davis.

Justin Herbert não é um quarterback do horário nobre

Reação exagerada ou realidade: Realidade

Herbert teve a oportunidade de provar que sua primeira aparição nos playoffs foi apenas um produto das circunstâncias e não da narrativa. Essa narrativa só cresceu na derrota nos playoffs de sábado para os Texans, quando Herbert terminou 14 de 32 para 242 jardas com um touchdown para quatro interceptações e uma classificação de passador de 40,9, enquanto os Chargers marcaram apenas um touchdown na derrota.

Se retirarmos o passe para touchdown do quarto período para Ladd McConkey (86 jardas), Herbert tem 13 de 31 para 146 jardas e quatro interceptações. É um desempenho péssimo para um quarterback que tem 21.093 jardas em cinco temporadas.

Herbert teve mais interceptações na rodada de wild card do que em toda a temporada (três). Seus números na pós-temporada também não são bons, já que Herbert completou 52% de seus passes para 515 jardas com dois touchdowns e quatro interceptações (classificação de 60,7) em duas partidas na pós-temporada: recorde de 0-2.

Essa derrota não é inteiramente culpa de Herbert, já que os Chargers fizeram 2 a 6 contra times dos playoffs durante toda a temporada (e ambas as vitórias foram contra os Broncos). Los Angeles foi bom o suficiente para chegar aos playoffs, mas um jogador do calibre de Herbert deveria ser muito melhor.

Duas partidas são um pouco difíceis para julgar Herbert nos playoffs, mas os números e o desempenho provam que a narrativa é justa.

CJ Stroud mudou as perspectivas para a temporada de 2024 com vitória nos playoffs

Reação exagerada ou realidade: reação exagerada

Stroud merece o crédito que merece: ele venceu um jogo dos playoffs pela segunda vez em duas temporadas. Não se esperava que os Texans vencessem os Chargers depois de sua boa, mas não ótima, temporada regular. Houston deveria ser um Super Bowl candidato à AFC, mas mancou para os playoffs como o quarto cabeça-de-chave.

Os Texans então derrotaram os Chargers e avançaram para a rodada divisionária pelo segundo ano consecutivo. Esta é uma grande conquista para Stroud em sua segunda temporada, já que ele terminou 22 de 33 para 282 jardas com um touchdown e uma interceptação (classificação de 90,7) na vitória convincente.

Vencer os jogos dos playoffs não é fácil, já que Stroud está 2-1 em sua carreira pós-temporada. Isso apaga sua crise no segundo ano? Ainda não, já que Stroud e os Texans podem emergir como uma ameaça na AFC nos próximos anos com uma vitória sobre os Chiefs ou Ravens na próxima semana. Houston poderia vingar sua derrota nos playoffs para Baltimore na rodada divisionária do ano passado (se Houston jogar contra Baltimore), ou Stroud e os Texans poderiam jogar bem contra os Chiefs para mostrar que estão prontos para se tornarem sérios candidatos na AFC.

A vitória de sábado foi impressionante, mas é hora dos texanos darem o próximo passo. Stroud certamente tem o talento ofensivo para levar o Houston a mais uma vitória nos playoffs.