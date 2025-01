Reações instantâneas da rodada divisionária: culpamos Lamar? Saquon usa Águias | Cobertura interna

Neste episódio de Inside Coverage, Jason Fitz e Frank Schwab ainda estão recuperando o fôlego depois de uma emocionante Rodada Divisional da NFL enquanto analisam os maiores momentos de um emocionante fim de semana de playoffs. A dupla começa com a dolorosa derrota do Baltimore Ravens para o Buffalo Bills. A queda crucial e as reviravoltas não forçadas de Mark Andrews atormentaram Baltimore, mas Fitz e Frank concordam que não foi tudo culpa de Lamar Jackson. A conversa continua com um mergulho profundo na derrota do Houston Texans para o Kansas City Chiefs, onde Fitz defende a vitória do Chiefs como um produto de um futebol sólido, não de uma arbitragem fraudulenta, e discute se KC é realmente tão dominante quanto seu histórico. sugere. .

Movendo-se para a NFC, o desempenho decepcionante do Detroit Lions nos playoffs levanta questões sobre sua equipe técnica, enquanto Frank Schwab elogia o novato QB Jayden Daniels por sua temporada impressionante, uma das melhores da memória recente. O Philadelphia Eagles conquistou uma vitória na neve, mas as preocupações com a sua unidimensionalidade continuam a crescer. Para concluir, Fitz e Schwab visualizam o Campeonato NFC com uma visão surpreendente das chances do Washington Commanders contra o Philadelphia Eagles, apesar das dificuldades defensivas de Washington.

(13:00) – Baltimore Ravens @ Buffalo Bills

(12:10) – Houston Texans @ Kansas City Chiefs

(28:35) – Previsões dos primeiros jogos do Campeonato AFC

(29:35) – Comandantes de Washington @ Detroit Lions

(43:10) – Los Angeles Rams @ Philadelphia Eagles

(54:00) – Previsões dos primeiros jogos do campeonato NFC

O running back do Philadelphia Eagles, Saquon Barkley (26), corre a bola para um touchdown durante o segundo tempo de um jogo de futebol americano dos playoffs da NFL contra o Los Angeles Rams, domingo, 19 de janeiro de 2025, na Filadélfia. (Foto AP/Terrance Williams)

