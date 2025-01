Reagindo à introdução dos Cowboys de Brian Schottenheimer e levantando a proibição de Jags para Liam Coen | Soccer 301

Nate Tice e Matt Harmon estão de volta e quebram os últimos desenvolvimentos no ciclo de treinamento da NFL. Eles começam elevando a proibição do programa Jacksonville Jaguars para falar sobre a equipe que contrata o ex -Tampa Bay Buccaneers OC Liam Coen como seu treinador -chefe após um processo de entrevista tumultuada que resultou na demissão do GM Trent Baalke. Eles também reagem ao viral viral “Duval” de Coen! Música em sua conferência de imprensa de abertura. Então, eles elogiam Aaron Glenn por lidar com perguntas sobre o QB Aaron Rodgers em sua conferência de imprensa de abertura como treinador do New York Jets.

Os meninos vão para a surpreendente contratação dos Raiders de Los Vegas de Pete Carroll como seu novo HC, apontando que esta é uma placa em branco para a equipe. Depois, eles vão aos comentários do proprietário do Dallas Cowboys, Jerry Jones, durante a conferência de imprensa de Brian Schottenheimer e explica por que eles sentiram que o processo da equipe os deixava querendo mais.

Finalmente, Nate e Matt passam por assistentes de treinamento, começando com o Chicago Bears que contratam Declan Doyle, 28 anos, o Detroit Lions, contratando John Morton como seus coordenadores ofensivos, respectivamente. Então eles quebram as razões pelas quais o aluguel de Klint Kubiak como OC para Seattle Seahawks pode ser excelente para o QB Geno Smith. Eles envolvem o programa falando sobre o Houston Texans atirando OC Bobby Slowik e abordam rumores de que Chip Kelly poderia desempenhar seu papel.

(3:10) – Jaguars contratam HC Liam Coen

(17:05) – Jets contratam HC Aaron Glenn

(26:55) – Raiders contrata HC Pete Carroll

(36:55) – Cowboys contrata HC Brian Schottenheimer

(49:20) – Contratando o assistente favorito do treinador

O treinador dos Cowboys, Brain Schottenheimer, e o proprietário Jerry Jones falam em uma conferência de imprensa. (Foto de Ron Jenkins/Getty Images).

