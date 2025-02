Real Betis vs Kaa Gent Previsão, Alinhamentos, Conselhos de Aposta e Probabilidades

Os Verdenes venceram metade de seus jogos na fase da liga na liga da liga nesta temporada.

O Real Betis enfrentará Kaa Gent na Liga da Conferência da UEFA Europa 2024-25 Playoffs Stage Second Last Outing em casa. A equipe da Laliga teve uma performance dominante na primeira mão que os ajudou a garantir uma vitória por 3 a 0 sobre o Gent. O Kaa Gent Club, com sede na Bélgica, se saiu bem no primeiro tempo, mas então sua defesa era preguiçosa.

O Real Betis estará em casa, o que será uma grande vantagem para eles na segunda mão. Acima disso, eles têm um colchão de três gols que manterá os visitantes sob pressão desde o início. Betis marcou todos os seus três gols no segundo tempo na seção anterior.

Seu ataque foi muito bom e Gent não podia enfrentá -lo. O lado da Laliga Real Betis não teve o melhor da temporada, mas eles estão lentamente tentando mudar as coisas.

A equipe profissional belga, Kaa Gent, terá que encontrar uma performance especial, pois eles têm uma montanha para escalar. Com sua forma atual, será um concurso difícil para eles. Gent também venceu o mesmo número de jogos na fase da liga da liga da conferência que seus oponentes.

Começo:

Localização: Sevilha, Espanha

Estádio: Benito Villamarin

Data: quinta -feira, 20 de fevereiro

Horário de início: 23:15 IS/ 17:45 GMT/ 12:45 ET/ 09:45 PT

Árbitro: Damian Sylwestrak

VAR: em uso

Forma:

Betis real: wdlww

Kaa Gent: Dwdlw

Jogadores para olhar

Antonio (Betis Real)

O extremo do Brasil juntou -se recentemente ao Real Betis no empréstimo do Manchester United e apresentou boas performances para o lado da Laliga. Antony desempenhará um papel importante para o Real Betis, pois eles enfrentam Gent na segunda mão. Ele quebrou o ponto morto para obter um gol para Betis na primeira mão. Da direita, será um grande problema para os visitantes.

Omri Gandelman (Kaa Gent)

A equipe da Liga Belga garantirá que Omri Gandelman comece para eles na segunda mão. Ele também fazia parte da equipe na primeira mão, mas não teve uma oportunidade no campo. Gandelman marcou alguns gols na EUCL para Kaa Gent.

Os visitantes terão uma necessidade desesperada de objetivos. Desde o controle do centro do campo até os gols de pontuação, Omri Gandelman pode fazer tudo por sua parte.

Coincidência

Este será o segundo encontro entre o Real Betis e a Gent em todas as competições.

O Real Betis terminou 15 na fase da Liga da Conferência Europeia da UEFA.

Kaa Gent terminou em 17º na tabela da Liga da Conferência da UEFA.

Real Betis vs Kaa Gent: Conselhos de apostas e probabilidades

Real Betis para ganhar @8/15 Quinnbet

Objetivos maiores que 2,5 @20/27 Quinnbet

Antônio para marcar @15/2 Skybet

Lesões e notícias do equipamento

O Real Betis pôde ver o retorno de William Carvalho em sua próxima partida da Liga da Conferência.

Aime Ombga, Noah Fadiga, Max Dean e Andrew Hjulseger não estarão em ação para os visitantes devido a seus ferimentos.

Cabeçalho

Total de correspondências: 1

Real Betis Won: 1

Kaa gent won: 0

Desenhos: 0

Alinhamentos previstos

O Betis Real prevê o alinhamento (4-2-3-1)

Adrian (GK); Ortiz, Barthra, Lorent, Rodrigue; Celta, cardo; Antonio, Isco, Rodris; Administrador

Kaa gent I previ o alinhamento (3-4-1-2)

Roef (GK); Mitrovic, Watanabe, Torunarigha; Samoise, Ito, Gandelman, Araujo; Kums; Vanzeir, Guojohnsen

Previsão de coincidências

É mais provável que o Real Betis chegue à próxima rodada da Conferência Europeia da UEFA, já que Kaa Gent provavelmente perderá seu jogo fora do lugar.

Previsão: Real Betis 2-1 Kaa Gent

Detalhes da transmissão

Índia: Sony Liv, Sony Sports Network

Reino Unido: TNT Sports

EUA: Paramount+

Nigéria: TBD

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.