Real Betis vs Real Sociedad prevendo, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

Os anfitriões prontos para uma batalha estreita contra o Txuri-urdinak na primeira divisão espanhola.

O Real Betis está pronto para organizar o Dia da Royal Society 24 da temporada Laliga 2024-25. Os anfitriões estão no 11º lugar depois de vencer sete jogos de 23 jogos da liga. Eles têm 29 pontos a bordo. Os visitantes estão no sétimo lugar, pois venceram nove jogos no mesmo número de partidas da liga.

Embora o Real Betis tenha conquistado uma vitória em seu concurso da Europa League, Celta Vigo caiu em seu acessório anterior da Laliga. Os anfitriões terão a vantagem de sua casa, mas será uma batalha difícil quando enfrentar a verdadeira sociedade. Com uma vitória, eles podiam ver uma diferença significativa na classificação.

A Royal Society viajará para longe de casa, mas não reduzirá sua confiança, pois eles chegarão com uma vitória em seus últimos jogos da Laliga e na Liga da UEFA Europa. Essas ações os manterão seguro. Certamente eles darão um tempo difícil para seus anfitriões.

Começo:

Localização: Sevilha, Espanha

Estádio: Benito Villamarin

Data: segunda -feira, 17 de fevereiro

Horário de início: 01:30 IST; Domingo 16 de fevereiro; 20:00 GMT / 15:00 ET / 12:00 PT

Árbitro: Jesús Gil

VAR: em uso

Forma:

Betis real: lwdlw

Real Sociedad: Wlwww

Jogadores para olhar

ISCO (Betis Real)

Desde que a estrela do centro de campo espanhol se juntou ao Real Betis, perdeu algumas performances para sua equipe e até ganhou um bom número de prêmios de jogadores. A ISCO cobrirá o centro do campo para o Real Betis e também ajudará a frente de ataque de sua equipe em que um novo membro do empréstimo do Manchester United – Antony foi adicionado.

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Mikel Oyarzabal tem sido um grande trunfo para a verdadeira equipe da sociedade desde que ingressou em 2015. Ele é muito corajoso com antecedência e constrói um bom link com seus companheiros de equipe. Embora ele não tenha conseguido marcar muitos gols, Oyarzabal ajudou seus colegas de equipe a encontrar os espaços em defesa do oponente.

Coincidência

O Real Betis não conseguiu vencer nenhum dos seus últimos quatro jogos com a Royal Society no nível superior espanhol.

Eles estão sem vitórias nos últimos cinco jogos em casa, na Laliga.

O Real Sociedad perdeu seus últimos três jogos fora da liga.

Real Betis vs Real Sociedad: Conselhos de apostas e probabilidades

Coincide para terminar em um empate a 43/20 Quinnbet

Objetivos maiores que 3,5 a 4/1 unibet

Mikel Oyarzabal para escrever @7/1 Skybet

Lesões e notícias do equipamento

Os anfitriões do Real Betis não terão William Carvalho e Youssouf Sabaly ao seu lado devido a suas feridas.

Hamari Traore não estará em ação para a verdadeira sociedade porque está ferida.

Cabeçalho

Total de correspondências: 56

Real Betis Won: 19

Royal Socity Won: 19

Desenhos: 18

Alinhamentos previstos

O Betis Real prevê o alinhamento (4-2-3-1)

Adrian (GK); Ordens de Monterrey, Lorent, Nathan, Perraud; Cardo, rocha; Antonio, Isco, Rodris; Bakambu

Real Sociedad previu o alinhamento (4-3-3)

Lembre -se (GK); Aramburu, Elasondo, Aguerd, López; Sucic, Zubimendi, Marin; Becker, Oskarsson, Oyarzabal

Previsão de coincidências

É provável que o verdadeiro concurso Betis vs Real Socidad Laliga 2024-25 termine com um empate com os dois lados, garantindo um ponto cada.

Previsão: Real Betis 2-2 Real Sociedad

Detalhes da transmissão

Índia: GXR World

Reino Unido: Premier Sports e ITV

EUA: ESPN+

Nigéria: Supersport

