Real Madrid Adicionar combustível ao fogo do Atlético de Derby com queixas judiciais

As queixas do Real Madrid sobre os juízes criaram uma atmosfera simultânea do que o habitual em torno de seus confrontos crocantes por La Liga Derby do Atlético de Madrid no sábado. Os líderes da Liga Madrid organizam seus rivais na cidade, a outra e com duração de um ponto, em Santiago Bernabeu, após a semana turbulenta do futebol espanhol. No fim de semana passado, Los Blancos perdeu três pontos em uma derrota chocante em Espanyol, após o que enviaram a Federação Espanhola de Futebol, demitindo o juiz La Liga como “falsificado”.

Madri permaneceu furioso depois que o zagueiro Espanyol Carlos Romero dirigiu Kyliana Mbappe, evitando o cartão vermelho antes de vencer o vencedor.

Carlo Ancelotti deixou Mbappe de sua equipe, que derrotou Leganes na quarta -feira para chegar aos semi -finais da Copa del Rey, dizendo que o atacante tem um bezerro machucado.

A estrela francesa provavelmente retornará ao Atlético pela primeira vez desde que ingressou em Los Blancos. Mbappe deixou o empate em 1 a 1 em setembro no estádio Metropolitano com o problema do tendão poplítea.

Madrid raspando a vitória tardia por 3-2 sobre Leganes, como resultado dos quais eles evitam mais 30 minutos.

“A banda está em boa forma, deixamos vários jogadores para descansar e estar prontos para o sábado”, disse Ancelotti.

As queixas de energia de Madri sobre o juiz não foram despercebidas em toda a cidade.

“Você pode nos ajudar nas nuances dos seguintes verbos? Pressão, assustadora, intimidação, forçando, aterrorizante, influência, impor … “O Atlético escreveu em uma mensagem sardônica em X, em uma lista de Madri.

O atacante do Atlético de Antoine Griezmann disse que estava insatisfeito com essa situação, incluindo o foco na mídia na declaração de Madri.

“Agora, os juízes terão medo de cometer erros porque sabem que são observados”, disse o atacante francês Movistar.

“Devemos deixá -los ficar calmos, eles têm o suficiente em suas mãos porque ele está em campo, sem mencionar coisas estúpidas”.

O próprio Atlético sugere o viés de arbitragem a Madri, especialmente depois que o destino de Blancos derrotou Celta Vigo na partida em janeiro com conexões controversas a seu favor.

“Eu não vi a partida de ontem, eles me contaram sobre algumas coisas que aconteceram, assim como há 100 anos … não sei por que as pessoas ficam surpresas”, disse o técnico do Atlético Diego Simeone.

O Real Madrid entra no Derby, que assediou os problemas com lesões nas costas, e Antonio Rudiger, Eder Militao, Dani Carvajal e David Alaba foram rejeitados.

Ancelotti também deve decidir se deve manter seu atacante Vinicius Junior, Mbappe, Jude Bellingham e Rodrygo, ou decidir sobre uma configuração mais conservadora.

Simeone brincou que ele veio para Bernabeu “da mesma maneira que sempre, através do (estacionamento) do ônibus”.

Com o atacante Alexander Soroth, Griezmann, Julian Alvarez e Angel Correa recentemente entre os objetivos, juntamente com Rodrigo de Paul Shining no meio do campo, Rojiblancos certamente tem poder de fogo para desmontar os anfitriões se escolher a abordagem de ataque.

Jogador para assistir: Pedri Gonzalez

O meio -campista do Barcelona, ​​Pedri, está na forma de sua carreira e é uma parte importante do motor Hansi Flick. A criatividade do Canara Islander será exibida no domingo, quando os catalães visitarem Sevilla, buscando manter a pressão nos dois primeiros.

Estatísticas -chave

3 – atrai quatro quatro confrontos de La Liga Derby entre o Real Madrid e o Atlético

6 – Times Alvarez, Sorloth e Correa, cada um deles se tornou um deputado em todas as competições do Atlético nesta temporada

181 – O veterano de Girona, Daley Blind, tem mais passes até o último terço

Luminárias

Sexta -feira (todos os tempos GMT)

Ray Vallecano contra o Real Valladolid (2000)

Sábado

Celta Vigo em Real Betis (1300), Athletic Bilbao em Girona (1515), Las Palmas em Villarreal (1730), Real Madrid em Athleto Madrid (2000)

Domingo

Alaves em Getafe (1300), Valencia em Leganes (1515), Real Sociedad em Espanyol (1730), Sevilha em Barcelona (2000)

Segunda-feira

REAL Mallorca em Osasuna (2000)

