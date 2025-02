Real Madrid atraente contra a proibição de dois jogos Jude Bellingham

O meio -campista tinha medo de enfrentar uma proibição de 12 jogos.

O meio -campista do Real Madrid, Jude Bellingham, que foi enviado contra osasuna no sábado, foi suspenso por dois jogos.

O jogador de 21 anos do Real Madrid foi enviado para um comentário feito ao árbitro Manuel Munuera. Se tivesse sido determinado que eu estava criticando o funcionário diretamente, ele poderia ter enfrentado uma suspensão de 12 jogos.

“Aos 40 minutos, Bellingham foi enviado pelo seguinte motivo: para me abordar, a poucos metros de distância, nos seguintes termos:” F *** você “ Munuera declarou em seu relatório após a festa.

Bellingham negou a acusação indicando: “É óbvio que houve um mal -entendido e que foi um erro. Embora eu tenha uma memória vívida do incidente, também vi o vídeo e difere da narrativa.“

Não quero ir muito detalhadamente sobre o que foi dito, mas é como uma expressão como ‘merda’.

“Espero que a revisão das imagens possa demonstrar que não é a mesma que o relatório e no futuro que a federação pode mantê -la em consideração, porque é uma grande evidência que podemos obviamente mudar o resultado, mas acho que no futuro Haverá uma mudança.

Breaking: Jude Bellingham, do Real Madrid pic.twitter.com/vl1quct3yu – Sky Sports News (@skysportsnews) 19 de fevereiro de 2025

De acordo com os regulamentos da competição, Bellingham teria sido suspenso por quatro a doze jogos se a história dos eventos de Munuera tivesse sido aceita como precisa.

No entanto, o jogador do centro do campo agora será suspenso por jogos contra Girona em casa e o Real Betis como resultado da decisão da FA espanhola.

“Com base nas imagens e na opinião de especialistas enviados pelo Real Madrid, ele não foi capaz de demonstrar que diz” FCK Off “em vez de” FCK You “. Ele deve relatar que o árbitro é verdadeiro e o recurso de fracasso”, Como mencionado nos relatórios do comitê. A punição de dois jogos agora será apelada pela administração do Real Madrid.

Quando Bellingham foi enviado, os poderes espanhóis já haviam tomado uma vantagem por 1 a 0 devido ao gol de Kylian Mbappe aos 15 minutos.

O meio -campista evitou fortes punições, apesar de amaldiçoar um funcionário nessa ocasião em particular. Durante uma entrevista no programa de televisão espanhol, a festa na noite de terça -feira, Munuera descreveu o ataque que havia sofrido.

Disse: “Hoje foi a minha vez, mas há quanto tempo esses ataques estão sofrendo? Eles estão difamando meus sobrinhos, estão atacando meus nove irmãos, meu pai de 80 anos foi à missa hoje e … é melhor eu ficar em silêncio.

