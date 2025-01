Real Madrid-Barcellona Supercoppa Clásico: anteprima, pronostici, quote

Il Real Madrid ha sollevato il Maiorca e il Barcellona ha battuto comodamente l’Athletic Club per formare un Classico domenica la finale della Supercoppa spagnola in Arabia Saudita (14:00 ET, streaming LIVE su ESPN+, solo negli Stati Uniti).

È la terza stagione consecutiva che Madrid e Barça si incontrano in questa fase, con le precedenti vincitrici che si sono assicurate il titolo della Liga: Barça nel 2023 e Real Madrid l’anno scorso. Xavi Hernández, allora allenatore del Barça due anni fa, parlò addirittura della fiducia che derivava dalla vittoria sul Real Madrid in Supercopa.

Entrambe le squadre hanno avuto stagioni di alti e bassi, ma si presentano alla partita di domenica a Jeddah, in Arabia Saudita, in una forma relativamente buona con tutte le loro stelle a disposizione in attacco. È indicativo di Madrid Kylian Mbappé, Vinicio il Giovane E Jude Bellingham vengono bene. Per il Barça Lamine Yamal è tornato dall’infortunio al partner Rafhinha E Roberto Lewandowski. Daniele Olmo è anche di nuovo disponibile dopo un fiasco di registrazione che gli ha fatto saltare le semifinali. –– Sam Marsden

Vinicius Junior del Real Madrid viene sfidato da Fermin Lopez nell’incontro di ottobre. Angel Martinez/Getty Images

Classico testa a testa tutto il tempo

Tutte le competizioni

Madrid 105, Barcellona 101, pareggi 52

finale

Madrid 5, Barcellona 4

Cosa è successo in passato Classico?

Il 4-0 di ottobre contro il Real Madrid al Bernabéu è stato il momento clou della forma di inizio stagione del Barcellona. È stato un trionfo per la linea ad alto rischio di Hansi Flick e uno shock per il sistema madrileno, scatenando una mini-crisi per Bianco. Ma è stata anche una partita vinta, nonostante il punteggio, con margini sottilissimi. Se il Real Madrid, e soprattutto Kylian Mbappé, fosse stato un po’ più cinico e avesse sfruttato la difesa del Barça con più precisione, il risultato avrebbe potuto essere molto diverso.

Il Real ha avuto diverse occasioni da gol che sono state negate da un brutto finale o da una bandiera di fuorigioco prima che Robert Lewandowski andasse a casa al 54′. Due minuti dopo, Lewandowski ha segnato il secondo gol e la partita era finita. Quando Lamine Yamal e Raphinha sono arrivati ​​in ritardo, il punteggio suggeriva un progresso, ma ciò non rifletteva l’equilibrio di gioco nel corso dei 90 minuti.

Tutto ciò suggerisce che non esiste alcuna garanzia di ripetizione. E negli ultimi anni abbiamo visto il grande Classico una vittoria non predice necessariamente il prossimo incontro o la stagione nel suo insieme. Secondo i precedenti, il Real Madrid preferirebbe guardare all’ultima Supercopa nel gennaio 2024, quando una tripletta di Vinícius Júnior ispirò la vittoria complessiva del Real per 4-1. –Alex Kirkland

Lamine Yamal e il Barcellona hanno superato il Real Madrid di Vinícius Júnior al Bernabeu tre mesi fa. Sarà lo stesso nella finale di Supercopa di domenica? OSCAR DEL POZO/AFP tramite Getty Images

Come sono andate finora le stagioni di Real Madrid e Barcellona

Real Madrid: La squadra di Carlo Ancelotti ha già due trofei in palio per il 2024-25: la Supercoppa UEFA e la Coppa Intercontinentale FIFA. Stanno cercando di aggiungerne un terzo a Jeddah con una squadra che deve ancora trovare il suo ritmo.

Il Real Madrid ha iniziato la stagione lentamente – i pareggi a Maiorca e Las Palmas ad agosto hanno mostrato una preoccupante mancanza di coesione – e ci sono state alcune sconfitte degne di nota lungo il percorso, in particolare contro Lille, Milan e Liverpool in Champions League. quella sconfitta casalinga del Barça. Ci sono state critiche su Mbappé e sugli infortuni, soprattutto in Dani Carvajalhanno indebolito la squadra.

Ma nel complesso, la tendenza è in graduale miglioramento. Jude Bellingham è stato il protagonista – il suo gioco a tutto tondo ora è probabilmente addirittura migliore di quello eroico della scorsa stagione – con Vinicius Junior non molto indietro. La percentuale di gol di Mbappé è migliorata, anche se non è ancora al meglio. L’anello debole è la difesa e soprattutto i terzini Luca Vázquez cercando di sostituire l’uscita difensiva di Carvajal. — Kirkland

Barcellona: La stagione del Barcellona può essere divisa in due parti: prima di novembre e dopo novembre. Prima di novembre, aveva vinto 12 partite su 14 e segnato quattro o più gol in sette di esse, comprese le vittorie contro Real Madrid e Bayern Monaco. Da novembre ha vinto sette partite su 13 e ne ha perse cinque, comprese le clamorose sconfitte interne contro Las Palmas e Leganés.

Sono state addotte varie ragioni per il loro declino. Raphinha ha detto che c’è stata un po’ di stanchezza, Lewandowski ha parlato della mentalità della squadra nelle partite “piccole” e c’è stato un periodo in cui erano senza Yamal. Giocatori e allenatori dell’opposizione hanno anche parlato di come hanno preso di mira con successo la linea difensiva alta del Barça che aveva prodotto risultati così devastanti per loro all’inizio della stagione.

Battere il Real Madrid dopo le vittorie consecutive contro Barbastro e Athletic Club all’inizio del 2025 alimenterà la sensazione che hanno scacciato da quello che Flick chiamava “s— novembre”. — Marsden

Il Real Madrid ha battuto il Barcellona nella finale di Supercopa della scorsa stagione e eguaglierebbe il record di 14 titoli del Barça con una vittoria domenica. Stringer/Anadolu tramite Getty Images

Scontri chiave

Mbappé vs. La difesa del Barcellona: Mbappé è stato colto in fuorigioco otto volte (sei nel primo tempo), record in carriera, quando le due squadre si sono affrontate a ottobre. E quando non era in fuorigioco, il suo finale era ribelle. Ma quel crollo è arrivato nel bel mezzo di un periodo di siccità durato sette partite con un solo gol.

Da allora, Mbappé ha segnato con maggiore regolarità, trovando la rete in quattro partite consecutive a dicembre. Ha segnato anche in entrambe le finali del Real Madrid contro Pachuca e Atalanta nella stagione 2024-25. Una grande prestazione contro il Barça domenica sarebbe il momento clou della sua stagione finora e il momento decisivo “Io sono lui” che tutti stavano aspettando. — Kirkland

Yamal contro Mendy. Yamal non ha mostrato segni di disturbi dovuti all’infortunio alla caviglia quando è tornato mercoledì per segnare il secondo gol nella semifinale contro l’Athletic. Ferland Mendy sa tutto della minaccia rappresentata dal 17enne quando ha attirato l’attenzione al Bernabéu in ottobre. Una battaglia tra i due potrebbe decidere la partita.

I numeri di Yamal potrebbero non essere così impressionanti come quelli di Raphinha e Lewandowski – anche se ha comunque segnato sette gol e fornito 12 assist in questa stagione – ma il Barça è sempre migliore quando è in campo. Ha giocato 20 partite da titolare in questa stagione e il Barça ne ha vinte 17. Richiede attenzione dalla destra e crea più spazio per gli altri quando non segna o fa assist. — Marsden

Classico previsioni

Real Madrid-Barcellona 3-2. Ci saranno obiettivi. Ad entrambe le estremità. Anche contro il Maiorca in semifinale, il Real Madrid è apparso a tratti vulnerabile e la difesa del Barcellona non è più forte di prima. Dipenderà da quale squadra sarà più clinica. Bellingham dovrebbe giocare ancora e Vini Jr. avrà qualcosa da dimostrare dopo essere apparso infelice quando è stato sostituito a fine partita a Maiorca. Sarà divertente. — Kirkland

Real Madrid-Barcellona 1-3. È difficile non essere d’accordo con Alex sul fatto che ci saranno gol. Il primo sarà particolarmente cruciale. Se il Barça riuscisse a ottenerlo, costringerebbe il Real Madrid a essere più aperto di quanto potrebbe essere normalmente. Se il Madrid dovesse riuscirci, il Barça avrà l’abitudine di inseguire le partite prima del necessario. Pertanto, penso che rispecchierà le ultime due finali tra le squadre, dove chi segna per primo finisce per vincere comodamente. Non sono sicuro di chi. — Marsden

Quote di scommessa

Real Madrid -125, Barcellona -105 (al momento della pubblicazione)

