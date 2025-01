Real Madrid-Barcellona Supercoppa Clásico Kylian Mbappé sa cosa fare – Federico Valverde

Federico Valverde ha detto che “non avrebbe dato lezioni”. Kylian Mbappé su come superare la trappola del fuorigioco del Barcellona in vista della finale di Clásico Supercopa del Real Madrid domenica (trasmetti in streaming LIVE su ESPN+).

Mbappé ha faticato a tenere testa all’alta linea difensiva di Hansi Flick l’ultima volta che le due squadre si sono incontrate a ottobre, venendo colto in fuorigioco otto volte mentre il Barça si imponeva per 4-0 al Santiago Bernabéu.

Consigli dell’editore 2 Correlati

In una conferenza stampa prima della finale di Jeddah sabato, Valverde ha detto che trovare un modo per catturare la difesa del Barcellona è stato uno sforzo collettivo piuttosto che un compito per Mbappé, che ha segnato 14 gol con il Real in questa stagione.

“Non posso dare lezioni a un giocatore (Mbappé) che ha vinto la Coppa del Mondo e ha giocato un’altra finale di Coppa del Mondo, che ha vinto tutto in Francia”, ha detto Valverde. “È una leggenda, uno dei migliori al mondo e sa cosa fare.

“Quello che fa il Barça, lo fa bene, con la linea alta. Ma dobbiamo essere pronti. Soprattutto, per i centrocampisti e i difensori, dobbiamo preoccuparci di più di fare il passaggio giusto per giocare sugli attaccanti”. al traguardo.”

Le speranze del Barcellona per la Supercoppa sono state rafforzate dalla decisione del Ministero dello Sport spagnolo, CSD, di provarci Daniele Olmo essere temporaneamente registrato nuovamente nella Liga mentre l’organismo esamina il ricorso del Barça contro il rifiuto della Lega di sancire l’iscrizione del nazionale spagnolo per la seconda metà della stagione.

“Non darò la mia opinione su ciò che non mi riguarda”, ha detto Valverde quando gli è stato chiesto del trasferimento. “Ma mettersi nella situazione di Olma è difficile. Un giocatore vuole sempre giocare. È difficile allenarsi, non sapere se sarai in grado di giocare a calcio con la passione che hanno la maggior parte dei giocatori. Deve essere difficile. Ma L’importante è allenarsi, prepararsi bene. Non è bello per i giocatori.

La vittoria per 3-0 del Real Madrid nella semifinale di Supercopa contro il Maiorca giovedì è stata segnata dagli scontri tra le due squadre in campo al fischio finale, con i giocatori del Real che hanno fatto arrabbiare i terzini. Pablo Maffeosta prendendo di mira Vinicio il Giovane durante il gioco.

“Penso che queste siano cose che succedono nel calcio, cose che possono succedere”, ha detto Valverde. “Quando perdi sei agitato e quando vinci sei euforico. Sono situazioni, dopo 90 minuti di corsa avanti e indietro puoi dire la prima cosa che ti viene in mente. È roba di calcio”. ed è lì che finisce.”