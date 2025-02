Real Madrid Identifique a estrela do Arsenal William Saliba “Priority” Signature in Summer: Relatório

Os brancos foram arruinados por lesões em sua defesa.

Antes da janela de transferência do verão, o Real Madrid está mostrando um interesse crescente em William Saliba e pode planejar um movimento na seguinte janela.

Saliba, 23 anos, tornou -se um dos melhores defensores centrais da Premier League desde que ingressou na primeira equipe do Arsenal há dois anos e meio, e a elite da Europa manifestou muito interesse em seus talentos.

O Arsenal pode enfrentar problemas sérios devido ao renovado interesse do Real Madrid em francês. Mesmo que os Gunners não pretendam vender um de seus melhores jogadores, agora parece praticamente um fato que os brancos farão um movimento para Saliba no verão.

Embora se reconheça que a assinatura de Saliba será um desafio, o Real Madrid o nomeou sua meta de transferência de “prioridade” antes da temporada 2025-2026, como o RMC Sport o relatou inicialmente.

No entanto, o Arsenal não desistirá facilmente do ex-jogador de Saint-Etienne, considerando o quão importante é para a equipe. Portanto, se o verdadeiro quiser levar Saliba a Bernabéu no verão, eles teriam que desembolsar uma grande quantia.

Segundo os relatos, o Real entrou em contato com o campo de Saliba no mês passado, antecipando uma possível transferência. O esporte declarou naquela época que a equipe de Saliba, que tem um contrato até 2027, respondeu “positivamente” à abordagem.

A equipe de capital espanhola foi devastada por lesões nas costas com pessoas como Antonio Rudiger, Eder Militao e David Alaba, todas feridas. O treinador Carlo Ancelotti ficou com muito poucas opções. Esta é a principal razão pela qual é pressionado ao clube para cantar um pico central no verão e Saliba se encaixa na fatura.

Saliba e Gabriel Magalhães forjaram uma forte conexão defensiva que tem sido crucial para as recentes campanhas do título do Arsenal.

O Arsenal está atualmente competindo com o Liverpool por honras nacionais nesta temporada, depois de perder o Manchester City na luta pelo título da Premier League por duas temporadas consecutivas. Eles se aproximaram duas vezes ao ganhar o título, mas falharam duas vezes. Mais uma vez, o povo do norte de Londres espera encerrar seu título de seca, pela última vez que venceu a liga na temporada 2003-04.

