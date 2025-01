Real Madrid, Manchester City ha rinnovato la sua competizione in Champions League disabile

È di nuovo il Real Madrid contro il Manchester City in Champions League – ma mai così presto, e per la prima volta nella partita Mbappé vs. Erling Haaland.

Due serie di pesi massimi, che stavano lottando nella nuova fase della lega a otto partite, sono state una coppia di spicco per una nuova partita di rimozione di venerdì. La città doveva essere tirata contro il Bayern di Monaco o il campione in carica Madrid.

Madrid e City si sono incontrati in tre semifinali e un quarto di finale negli ultimi nove anni e ogni volta che il vincitore ha continuato a sollevare il trofeo.

Questa volta è un playoff di due piedi avere un round di 16 anni a destra, poiché ciascuno ha perso tre in otto partite di campionato a 36 squadre e non è riuscito a muoversi direttamente tra le prime otto squadre.

“Draw è un pareggio e dobbiamo accettarlo”, ha detto Emilio Butraguano, leader del Real Madrid, che ha sorriso e respinto l’idea che il campione inglese fosse meno minacciato dai nove anni per lo più di Coach Pep Guardiola.

“Dobbiamo pensare che si esibiranno a un livello molto alto contro il Real Madrid”, ha detto l’ex Spagna che ha segnato Great. “Indubbiamente.”

La città, il campione del 2023 durante la stagione di debutto di Haaland, ospita la gamba a Manchester l’11 o il 12 febbraio e il gioco di ritorno è 18 o 19 febbraio. Madrid ha vinto il titolo europeo del record della scorsa stagione e poi ha aggiunto MBAppé alla squadra stellare.

Il vincitore dovrà quindi affrontare l’Atlético Madrid o Bayer Leverkusen, n. 5 e 6 squadre 36 Posizionamento della squadra Si è concluso mercoledì. Altre squadre per il 16 marzo sono Liverpool, Barcellona, ​​Arsenal, Inter Milano, Lille e Aston Villa.

Le squadre che terminano dal n. 9 a 24 investimenti sono entrate in giochi di scarico di due piedi.

Venerdì è stato anche Celtic contro Bayern Monaco, Brest contro Paris Saint-Germain, Monaco contro Benfica, Juventus vs PSV Eindhoven, Feyenoord contro AC Milan, Club Bruge vs. Atlanta; e Sporting Lisbona contro il Borussia Dortmund.

Madrid ha chiuso 11 ° e Man City non è appena qualificato al 22 ° posto dopo aver colpito il club Bruge 3-1 in una partita obbligatoria.

Rimanendo 22 Man City sapeva che doveva affrontarlo a Madrid o n. 12 nei playoff del Bayern. Invece, il Bayern è stato portato per incontrare il 21 ° posto in Celtic.

“È una situazione folle”, ha dichiarato il direttore sportivo del Bayern Christophe Freund di avere quattro campioni europei con 23 titoli combinati, inclusi gli ultimi sette nella stessa sezione prima di anche 16 round.

Il Bayern ha vinto il suo sesto titolo europeo nel 2020, la stagione di estinzione pandemica, quando Madrid e City si sono incontrati anche all’età di 16 anni a febbraio nel primo piede del gioco, ma il ritorno è stato giocato più di cinque mesi dopo ad agosto. City ha vinto entrambe le gambe 2-1, quindi Lyon si è rimosso.

Lo sperma in stile tennis e la staffa di rimozione in una recente forma di competizione ora consentono alle squadre nello stesso paese di affrontarli prima dei quarti di finale. Non è stato possibile negli ultimi due decenni quando i 16 round si sono aperti nella fase di rimozione.

Venerdì ha lasciato PSG per affrontare un concorrente francese per incontrare Brest, che gioca anche in Ligue 1 sabato. Ha inviato Monaco – che avrebbe potuto incontrare un titolo francese per affrontare il Benfica.

Il CEO di Monaco Thiago Scuro, la cui squadra dovrà affrontare la PSG League la prossima settimana, dopo la precedente partita di campionato a dicembre, e la Supercoppa francese di gennaio ha suggerito che un’altra competizione locale sarebbe stata “troppe partite contro gli stessi avversari”.

“È più interessante per i fan di come il sorteggio è (oggi)”, ha detto Scuro, anche se Monaco ha già giocato al Benfica il 27 novembre, perdendo 3-2 a casa.

I Giochi del National Derby tra Italia e lati olandesi furono evitati perché l’AC Milan era accoppiato con Feyenoord prima che la Juventus fosse tirata per affrontare il PSV. Feyenoord torna a San Siro, dove ha vinto la finale della Coppa europea del 1970 contro il Celtic.

La nuova forma ora consente alle squadre di incontrarsi nel primo turno del primo round della fase di apertura. Un altro gioco di riproduzione è Juventus-PSV, quando la squadra italiana ha vinto 3-1 nel set di apertura di settembre.

Il 21 febbraio, il 16 febbraio, il disegno per un round imposterà l’attacco di rimozione nella finale del 31 maggio allo stadio del Bayern.

