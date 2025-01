Parentesi Real Madrid martellato RB Salisburgo 5:1 nella sfida di Champions League di mercoledì nella capitale spagnola grazie ad una doppia giocata degli attaccanti brasiliani Rodrygo e Vinicio Jr. su entrambi i lati della porta Kylian Mbappé.

Nonostante la squadra austriaca abbia dominato la gara nelle prime fasi e abbia causato seri problemi con il pressing alto, il Real ha lentamente preso il controllo dell’azione con prestazioni ispirate dalla sua coppia brasiliana. Inghilterra centrocampisti Jude Bellingham.

Gli spagnoli aprono le marcature con un rapido contropiede di Vinicius, che completa un passaggio lungo attraverso l’area di rigore destinato a Bellingham. Ma dopo non essere riuscito a controllare la palla con il suo passo, Rodrygo è stato pronto a reagire quando ha effettuato un tiro di prima touch appena a lato del palo destro al 23′.

Rodrygo ha esteso il vantaggio dei padroni di casa al 34′, quando ha segnato di testa dal dischetto dopo un bellissimo colpo di tacco di Bellingham in un bel uno-due tra loro.

Mbappé ha approfittato di un fallo clamoroso del portiere e capitano del Salisburgo Janis Blaswichche non è riuscito a dribblare l’attaccante francese e gli ha invece regalato il terzo gol al 48′.

Con una vittoria facile in vista, Vinicius ha iniziato a dare spettacolo su e giù per il canale sinistro e ha realizzato due splendide corse al 55° e al 77° minuto per estendere il vantaggio del Real Madrid.

Per prima cosa ha avuto un grande allungamento Luca Modric ha battuto un difensore con la sua andatura e un altro con un taglio all’interno prima di sferrare un tiro inarrestabile all’angolo superiore.

I giocatori del Real Madrid festeggiano dopo aver segnato un gol contro il Salisburgo in Champions League.

Vinicius ha segnato nel quinto in un altro rapido contropiede, ha ricevuto una Federico Valverde passando nello spazio e dribblando due difensori prima che il portiere calciasse male.

Mads Bidstrup ha segnato un gol di consolazione per gli ospiti all’85’.

Dopo un inizio lento nella difesa del titolo, perdendo tre delle prime cinque partite, il Real Madrid è 16esimo in classifica con 12 punti.

Hanno la certezza della qualificazione per il turno successivo, ma avrebbero bisogno di vincere l’ultima partita Brest e fare affidamento su altri risultati per finire tra i primi otto ed evitare i playoff a due turni.

“Un giorno molto importante per noi. Una vittoria che ci dà molta fiducia per il futuro”, ha detto Rodrygo a Movistar Plus.

“A volte attraversiamo momenti difficili. Lavoriamo duro per non farlo, ma non è sempre facile. Siamo stati un po’ giù in questa stagione in partite che non possiamo abbandonare”.

“Credo davvero che sarà sempre difficile in Champions League. Dobbiamo avere una mentalità implacabile, segnare tanti gol e vincere tante partite”.

Il Salisburgo è 34esimo, terzultimo, essendo uscito dalla competizione con soli tre punti in sette partite.