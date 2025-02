Real Madrid Score vs. Atlético de Madrid: Kylian Mbappe resgata o ponto após a penalidade de Julian Alvarez Panenka

Após um empate em 1 x 1 no Madri Derby contra o Atlético de Madrid no sábado, o Real Madrid manterá uma pequena vantagem de um ponto no topo da liga. Uma penalidade controversa que Julian Álvarez enterrou seu 17º lugar em todas as competições no primeiro tempo foi cancelado pelo primeiro gol de Kylian Mbappe nessa rivalidade no segundo tempo. Depois de uma semana durante a qual os brancos escreveram uma carta à Federação Espanhola de Futebol queixando -se do fraco desempenho de arbitragem durante sua derrota contra o Espanyol, os problemas levantaram a cabeça novamente durante esta partida do Derby.

Samuel Lino encontrou a perna estendida de Aurlien Tchouameni e, após uma revisão do VAR, a penalidade foi dada. Para o crédito de Madrid, eles não ficaram presos nessa questão e marcaram logo após o segundo tempo para um empate que os mantém no topo da liga com uma partida crítica da Liga dos Campeões contra o Manchester City na terça -feira.

Como foi colocado

Foi um dia importante no Santiago Bernabeu com Marcelo Honor quando ele se aposentou e essa gravidade liderou a partida inteira com a dupla que luta pelo topo da liga. Os momentos da rivalidade são sempre momentos em que todo momento importa e pouco poderia separar a dupla.

Uma penalidade controversa

Depois que o Real Madrid publicou uma carta reclamando dos erros do árbitro em sua perda contra o Espanyol, todos os olhos tomariam decisões neste jogo, e não demorou muito para jogar Var. Embora houvesse contato entre Tchouameni e Lino na caixa, não foi um momento que parecia justificar uma penalidade, mas havia contato. Isso acrescenta combustível ao incêndio após os comentários do presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas, nesta semana

“Eles criaram uma história exagerada de vitimização que não tem base, na minha opinião, com o objetivo de minar a concorrência. É completamente exagerado. Eles perderam a cabeça”. Tebas disse em resposta à carta.

Essa ligação pode ter sido maior se o Real Madrid não pudesse vencer o jogo, mas quando quatro pontos poderiam ter saído no topo da liga, também é um objetivo bastante significativo.

“O futebol não espera que isso seja uma penalidade. Existe contato ou um pequeno contato no trabalho? A especialista Christina Unkel disse sobre a decisão da penalidade.

“A decisão do árbitro no país deve sempre ser deixada sozinha nesta jogada e como a bola já é um movimento muito gônimo, o contato é mínimo. Nem todos os toques são uma penalidade. Portanto, a recomendação de Var aqui foi inadequada, que é O primeiro erro e, em seguida, a aceitação do árbitro da recomendação do VARS, ele deveria ter respeitosamente rejeitado.

MBAPPE O caçador purtivo

Depois de ser Criticado pela lenda do Real Madrid Cristiano RonaldoO atacante Kylian Mbappe deu um passo à frente no derby. Tomando uma posição central, ele estava lá para chicotear o rebote de um tiro que Jude Bellingham levou, trazendo o nível do Real Madrid no jogo. Naturalmente, uma extremidade esquerda, Mbappe lutou com a deriva à esquerda em espaços já ocupados por Vinicius Junior, sem deixar ninguém no centro da caixa para um ataque de Madri que pode criar de qualquer lugar. Mas ele fez bem em ficar centralmente e valeu a pena.

Se o MBAPPE puder se tornar um caçador de caça furtivo, permitindo que outras pessoas acreditem, isso significaria apenas coisas boas para os brancos de longo prazo. Depois de ingressar no verão a partir do PSG, é natural que o MBAPPE tenha dor de crescimento enquanto se adapta aos seus companheiros de equipe, mas uma vez resolvidos, é quando os brancos encontrarão uma nova equipe e se tornarão um problema real para o resto do Futebol do Universo.

O que se segue?

Para o Real Madrid, as apostas continuarão a aumentar com elas na direção de Manchester para a primeira etapa da fase nocaute da Liga dos Campeões contra metade da semana da cidade de Manchester. O vencedor desse empate de duas pernas se reservará nos 16 da Liga dos Campeões, enquanto o perdedor estará fora da competição todos juntos. Obter um empate se estabeleceria bem. O Atlético de Madrid não retornará à ação até o próximo fim de semana devido à qualificação para os últimos 16.