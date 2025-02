Real Madrid Snun Man City novamente, Fafa Picault Chats Sendo o novo Messi e USL Team companheiro faz um anúncio de choque

A ação da Liga dos Campeões de Christian Polanco e Alexis Guerreros, incluindo o impressionante retorno do Real Madrid contra Man City. As crianças também reagem a um derby louco de Mersyside, um final apropriado para o confronto no Goodison Park.

Christian e Alexis conversam com o atacante da Inter Miami, Fafa Picault, antes de sua primeira temporada como companheiro de equipe de Lionel Messi na MLS.

Mais tarde, Christian e Alexis reagem o anúncio chocante da USL de que lançarão uma divisão de futebol de primeiro nível em 2026 e o ​​que isso pode significar para o panorama de futebol americano.

(10:05) – Real Madrid def. Manchester City 3-2

(24:35) – Weston McKennie escreve na vitória da Juve

(30:45) – Everton desenhe Liverpool 2-2 em um sorteio impressionante

(39:00) – Inter Miami Fafa Picault se junta ao show

(46:10) – USL para desafiar o MLS, lançar a própria divisão de futebol

