Real Madrid vs Girona Live, La Liga 2024-25 Live: Quando e onde assistir

Real Madrid vs Girona Live, La Liga: O Real Madrid espera que ele permaneça no Barcelona quando enfrentar Giron na La Liga. Como o Barcelona e o Atlético de Madrid vencem seus jogos, o Real Madrid pretenderá superar conquistas excessivas na temporada anterior de Girona. O Real Madrid entra em Gam após a vitória dominante no Manchester City e tem um luxo novamente tocando em casa. Por outro lado, Girona atualmente ocupa o 11º lugar no que é uma tabela média compacta na liga. O Real estará sem Jude Bellingham Services, que recebeu um controverso cartão vermelho em seu último jogo da Liga.

Quando a partida do Real Madrid vs Girona, La Liga acontecerá?

A partida do Real Madrid vs Girona, La Liga, acontecerá no domingo, 23 de fevereiro (IST).

Onde será a partida do Real Madrid vs Girona, La Liga?

A partida do Real Madrid vs Girona, La Liga, acontecerá em Estadio Santiago Bernabeu, Madri, Espanha.

A que horas a partida do Real Madrid vs Girona, La Liga começará?

A partida do Real Madrid vs Girona, La Liga, começará às 20:45 IST.

Quais canais de TV mostrarão TV TV Real Madrid vs Girona, La Liga?

A partida do Real Madrid vs Girona, La Liga, não será transmitida ao vivo na Índia.

Onde seguir a transmissão ao vivo na partida do Real Madrid vs Girona, La Liga?

A partida do Real Madrid vs Girona, La Liga, será transmitida ao vivo no aplicativo e site GXR.

