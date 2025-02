Real Madrid vs Man City: Pep Guardiola pesa in Jude Bellingham Red Row

Pep Guardiola ha indicato di avere poca simpatia Jude Bellingham E il Real Madrid dopo Lalize il centrocampista, che ha prestato giuramento, afferma che gli arbitri dovrebbero essere “lasciati in pace”.

Bellingham ha segnato una vittoria a Madrid per 3-2 vittorie contro il Manchester City la scorsa settimana ai playoff della Champions League allo stadio Etihad Stadium e sabato affronterà la squadra di Guardio di sabato nel secondo piede contro Osaso.

Bellingham e Madrid hanno detto che il centrocampista inglese ha detto che “f — off” verso Jose Luis Munuera Montero piuttosto che “f — tu”, che secondo quanto riferito è il motivo del cartellino rosso di Bellingham.

Madrid ha criticato questa decisione, sebbene la Federazione calcistica spagnola ha condannato gli “attacchi e abusi” ricevuti dall’arbitro dopo il risultato.

L’ex allenatore del Barcellona Guardiola martedì prima dello scontro della Champions League prima dello scontro della Champions League ha dichiarato di non ritenere che la traduzione fosse un problema dell’incidente.

“Il mio inglese è buono, ma non capisco la differenza tra F — Off Af —- tu”, ha detto Guardiola. “Ma ciò che è importante è l’intenzione, non un insulto. La cosa migliore è non farlo e lasciare i giudici in pace.

Pep Guardiola ha affermato che gli arbitri dovrebbero essere lasciati in pace dopo il cartellino rosso Jude Bellingham. Immagini Stu Fourster/Getty

“C’è sempre stata una decisione. Dovresti chiedere a Jude qual è la sua intenzione. Importa.

“Forse puoi offendere qualcuno con un grande sorriso sul tuo viso, e non sarebbe così male, giusto?”

Guardiola ha detto che, nonostante il Bellingham Red Card per un giuramento, non sentiva che fosse necessario dire ai suoi giocatori di stare attenti con la loro lingua nei confronti dei funzionari.

L’arbitro rumeno Istvan Kovacs assumerà la partita a Bernabe mercoledì.

“Non direi mai, mai, ma raramente parlo di arbitri con i miei giocatori”, ha detto Guardiola.

“Forse nelle circostanze in cui i giorni prima è impossibile dimenticare, perché è nella vibrazione dello spogliatoio e dei media, ma la maggior parte delle volte non so nemmeno chi sarà l’arbitro.

“Ieri (lunedì) e questa mattina non abbiamo parlato con la squadra e oggi non accadrà domani o domani.”