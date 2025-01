Real Madrid x RB Salzburg transmissão ao vivo da UEFA Champions League: quando e onde assistir

Real Madrid x RB Salzburg ao vivo Liga dos Campeões da UEFA: O Real Madrid recebe o RB Salzburg pela UEFA Champions League, no Bernabéu, na quinta-feira à meia-noite. Os atuais campeões estão na 22ª posição na tabela de pontos e só precisam da vitória para manter as esperanças de uma vaga entre os oito primeiros, o que lhes garante a entrada direta nas quartas de final. Felizmente para o Los Blancos, o craque Kylian Mbappe finalmente se sente em casa depois de um início de vida difícil na capital espanhola. O novo entusiasmo de Mbappe chega no momento perfeito para o Real Madrid, com dois jogos cruciais da Liga dos Campeões pela frente, começando com a visita do RB Salzburg ao Santiago Bernabeu, na quarta-feira.

O Real Madrid enfrentará o Brest na próxima semana com o objetivo de garantir a passagem à próxima fase da competição. O Salzburgo, por outro lado, já está fora da disputa depois de perder todas as seis primeiras partidas.

