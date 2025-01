Real Valladolid x Real Madrid transmissão ao vivo Laliga ao vivo: quando e onde assistir

Real Valladolid x Real Madrid ao vivo Laliga: O atual campeão Real Madrid busca aproveitar ao máximo o rival Atlético de Madrid quando enfrentar o Real Valladolid em Laliga, no domingo (IST). O Los Blancos pode ter quatro pontos de vantagem na liderança se vencer no Estádio José Zorrilla contra o Valladolid. O Atlético de Madrid, que estava dois pontos atrás do Real Madrid, empatou em casa por 1 x 1 com o Villarreal no sábado. Vinicius Junior vai perder o jogo, pois cumpre suspensão de dois jogos após o cartão vermelho contra o Valencia no início deste mês.

Na sua ausência, Carlo Ancelotti terá esperança de que o cada vez melhor Kylian Mbappe possa continuar a sua forma de goleador. O capitão da França marcou 12 gols em 18 jogos nesta temporada e só está atrás de Robert Lewandowski (16), do Barcelona, ​​com quatro gols na corrida pela Chuteira de Ouro nesta temporada.

Quando acontecerá o verdadeiro jogo Valladolid x Real Madrid, Laliga?

A partida real Valladolid x Real Madrid, Laliga será disputada no domingo, 26 de janeiro de 2025 (IST).

Onde acontecerá o verdadeiro jogo Valladolid x Real Madrid, Laliga?

O verdadeiro jogo Valladolid x Real Madrid, Laliga, acontecerá no Estádio José Zorrilla.

A que horas começará o verdadeiro jogo Valladolid x Real Madrid Laliga?

O verdadeiro jogo Valladolid x Real Madrid, Laliga começará às 1h30 IST.

Quais canais de TV exibirão a transmissão do jogo real Valladolid x Real Madrid, Laliga?

O verdadeiro jogo Valladolid x Real Madrid, Laliga não será transmitido ao vivo na Índia.

Onde acompanhar a transmissão ao vivo do verdadeiro jogo Valladolid x Real Madrid, Laliga?

O verdadeiro jogo Valladolid x Real Madrid, Laliga será transmitido ao vivo no aplicativo e site GXR.

