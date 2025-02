Reazione di basket del college femminile AP – Cosa sarà per le 25 migliori squadre

Il grande gioco di domenica è stato all’altezza di Humbuk. No, no Quello Big Game-Top-5 Match di basket del college femminile tra Texas e Carolina del Sud.

Longhorns ha vinto la partita 66-62, che è stata stupita di 17 punti nella prima riunione della squadra, e Gamecocks ha dato la loro prima perdita del SEC nella stagione regolare in 57 partite. Mentre il Texas non è mai finito, la Carolina del Sud è rimasta negli ultimi 15 minuti dal tempo di gioco a 5 punti.

“Ottima atmosfera”, ha detto l’allenatore di Gamecocks Dawn Staley. “È ottimo per il basket femminile, probabilmente ottimo per la TV. Un gioco ravvicinato, ottimo per il nostro gioco. È solo un peccato che qualcuno abbia dovuto perdere.

Cosa significa per la Top 25 AP? Smanteriamo nuovi grafici.

Nuovo questa settimana: Creighton, Baylor

Fuori: California, Vanderbilt

Sempre a est

Valutazione precedente: 1

2024-25 Record: 23-0

Stat da sapere: Nonostante il fatto che domenica contro l’Oregon la stagione fosse un basso 62 punti, l’UCLA ha pubblicato il suo 23. Victory diretta, la corsia attiva più lunga della divisione I e l’apertura più lunga della stagione nella storia del programma.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì nel n. 6 USC, 22:00, Peacock

Valutazione precedente: 3

2024-25 Record: 21-2

Stat da sapere: Notre Dame ha vinto le sue ultime due partite (contro Clemson e Cal) con una combinazione di 88 punti. Per la prima volta, ciò significava che gli irlandesi hanno vinto i giochi back-to-back entro 35 o più dal 31 gennaio e dal 3 febbraio 2019.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì a Pittsburgh, 20:00, ACCN

Valutazione precedente: 4

2024-25 Record: 24-2

Stat da sapere: Nella vittoria domenicale sulla Carolina del Sud, Il Texas è diventato la prima squadra a vincere la Top-5 AP senza creare un rapporto 3 perché UConn è andato 0-per-9 in vittoria sull’Oklahoma nel campionato nazionale del 2002.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì nel n. 8 Kentucky, 19:00, ESPN2

Valutazione precedente: 2

2024-25 Record: 22-2

Stat da sapere: In entrambe le perdite in questa stagione, tra cui domenica in Texas, la Carolina del Sud non ha tenuto un singolo vantaggio. Dal 2019, la Carolina del Sud non ha avuto un dolce 16 contro Baylor dal 2019 contro il filo del filo.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì vs. Florida, 19:00, Secn

Valutazione precedente: 6

2024-25 Record: 25-1

Stat da sapere: Nella vittoria domenicale sul Tennessee, Kailyn Gilbert ha segnato 15 dei suoi 23 punti nel terzo trimestre. Gilbert ha segnato un totale di 25 punti dal segnare 22 per le prime sette partite al primo incontro contro Lady Vold.

Cosa sarà il prossimo: Domenica nel n. 3 del Texas, 15:00, ABC

Valutazione precedente: 7

2024-25 Record: 21-2

Stat da sapere: Kiki Iriafen, Juju Watkins e Kennedy Smith avevano tutti doppi punti contro l’Ohio State sabato, la prima volta che la squadra ha lasciato tre giocatori a farlo contro la top 10, perché Notre Dame lo ha fatto contro UConn nella finale del 2019.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì vs. No. 1 UCLA, 22:00, pavone

Editori birichini

Valutazione precedente: 5

2024-25 Record: 22-3

Stat da sapere: Alla perdita di UConnu giovedì nel Tennessee, Huskies ha rinunciato alla stagione dei colori di 42 anni e ha sparato solo il 26,7% di colore.

Cosa sarà il prossimo: Mercoledì vs. St. John’s, 19:30

Valutazione precedente: 11

2024-25 Record: 19-2

Stat da sapere: Il Kentucky è secondo nel paese con 6,7 isolati a partita, con il secondo anno Clara Strack (2.3).

Cosa sarà il prossimo: 10 febbraio a Ole Miss, 19:00, ESPN2

Valutazione precedente: 8

2024-25 Record: 20-3

Stat da sapere: Dopo essere entrato nella settimana 20-1, l’Ohio State ha perso in UCLA e USC in media 17 punti.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì vs. Minnesota, 19:30, pavone

Valutazione precedente: 14

2024-25 Record: 19-4

Stat da sapere: Victory a 23 punti Stato NC nel tempo. 22 Florida State è stata la sua più grande vittoria sulla strada rispetto alla squadra nominale dalla sconfitta n. 15 della Carolina del Sud 90-65 durante la stagione 1989-90.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì vs. Miami, 18:00, Accn

Valutazione precedente: 9

2024-25 Record: 22-3

Stat da sapere: TCU ha rotolato su Texas Tech per la sua 19. Driver Home Victory, la più lunga striscia attiva in Velká 12.

Cosa sarà il prossimo: Martedì vs. BYU, 19:30, ESPN+

Valutazione precedente: 13

2024-25 Record: 21-4

Stat da sapere: La Carolina del Nord è migliorata al 7-0 sulla strada con la vittoria di domenica a Clemson, il suo miglior inizio sulla strada dalla stagione 2005-06 ha parlato del 10-0.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì vs. Virginia Tech, 19:00, Accnx

Valutazione precedente: 10

2024-25 Record: 19-5

Stat da sapere: Il Duca, che guida ACC al fatturato forzato, ha spinto Miami nella vittoria di Sunday in Sunday-in Sunday Stagione di domenica ha guadagnato 42 punti.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì a Wake Forest, 18:00, Accnx

Valutazione precedente: 12

2024-25 Record: 22-3

Stat da sapere: La perdita di sabato di 85-55 nello stato dell’Oklahoma è stata K-State Ha superato 51-20 nel primo tempo, con così tanti turnover (7), come gol creato (tiro 7-per-31).

Cosa sarà il prossimo: Mercoledì a Cincinnati, 18:30, ESPN+

Valutazione precedente: 19

2024-25 Record: 17-6

Stat da sapere: Tutti e sei Le perdite del Tennessee erano secondo i singoli numeri con un totale di 20 punti.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì vs. Auburn, 18:30, Secn+

Valutazione precedente: 15

2024-25 Record: 17-6

Stat da sapere: Giovedì vittoria su Ole Miss, Payton Verhulst ha segnato 10 dei suoi 19-19 punti nel quarto trimestre, il quarto, che ha guadagnato 10 o più punti per un quarto in questa stagione.

Cosa sarà il prossimo: Lunedì vs. Auburn, 20:00, Secn

Valutazione precedente: 16

2024-25 Record: 19-5

Stat da sapere: Dopo aver fatto solo quattro dei suoi primi 18 colpi, il Maryland era 26 su 42 (61,9%) del campo del resto della partita in assemblea da un deficit di 15 punti per battere Washington 81-73.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì vs. Nebraska, 18:30, btn

Valutazione precedente: 18

2024-25 Record: 19-4

Stat da sapere: West Virginia ha aperto la vittoria di sabato 79-51 su Houston con 20-0 in corsa, con 13 punti da JJ Quinerly, che aveva 16 dei suoi 20 punti nel primo quarto.

Cosa sarà il prossimo: Martedì a Baylor, 20:00, ESPN+

Valutazione precedente: 17

2024-25 Record: 20-4

Stat da sapere: La Georgia Tech ha tenuto il Boston College per 15 punti nella prima metà della vittoria di domenica 71-51.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì a Clemson, 19:00, Accnx

Valutazione precedente: 25

2024-25 Record: 19-4

Stat da sapere: Vittoria a 30 punti dello stato dell’Oklahoma su allora non. 12 Kansas era legato al secondo più grande vantaggio della vittoria contro l’avversario AP nella storia del programma. (L’asse ha avuto una vittoria di 31 punti sull’Oklahoma nel gennaio 2016.)

Cosa sarà il prossimo: Mercoledì vs. Arizona, 19:30, ESPN+

Valutazione precedente: 23

2024-25 Record: 20-5

Stat da sapere: La domenica, L’Alabama ha sconfitto lo stato del Mississippi di 20 o più punti per la prima volta dal torneo della SEC 2013.

Cosa sarà il prossimo: 17 febbraio vs. Texas A&M, 20:00, Secn

Valutazione precedente: 20

2024-25 Record: 18-5

Stat da sapere: Il Michigan State, che è entrato nella partita della domenica contro il Michigan e ha sparato meglio del 45% del campo in questa stagione, ha superato una perdita di 71-61 stagioni minima del 31,8% (21 su 66).

Cosa sarà il prossimo: Mercoledì vs. Wisconsin, 18:30, B1G+

Valutazione precedente: 22

2024-25 Record: 19-5

Stat da sapere: Ta’niya Laton, uno dei principali tiratori del paese, ha avuto una vittoria per giovedì 101-68 vittorie sulla Virginia 12 punti con 27 punti.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì in Virginia, 19:00, Accnx

Valutazione precedente: Nr

2024-25 Record: 20-4

Stat da sapere: La perdita di due delle prime tre partite è Creighton 19-2 e le uniche perdite arrivano a UCL e UConn.

Cosa sarà il prossimo: Sabato vs. Georgetown, 16:00, FS1

Valutazione precedente: Nr

2024-25 Record: 20-5

Stat da sapere: Dalla perdita di due partite dirette sulle prime 10 squadre UCLA e TCU, Baylor ha vinto quattro di fila per 26,8 punti.

Cosa sarà il prossimo: Martedì vs. No. 18 West Virginia, 20:00, ESPN+