Reazione di basket del college femminile AP – Cosa sarà per le 25 migliori squadre

Alcune delle più grandi eccitazioni nel basket della Women’s University lo scorso fine settimana sono apparse, perché alcune leggende – la Carolina meridionale A’ja Wilson e Caitlin Clark dell’Iowa – lasciano andare il loro numero e cresciuto sulle travi nelle loro scuole.

Ciò significa che l’Accapezzo ha suscitato le cose di fronte alle cerimonie di Clark ritirando un grande sconvolgimento per dare all’USC solo la loro seconda perdita della stagione 76-69.

Domenica, la SEC ha avuto il giorno della carriera del Kentucky in Georgia Amoore e ha guadagnato 43 punti nella vittoria Wildcats ’95-86 sull’Oklahoma in una partita quotidiana con i nemici.

Cosa significa per la Top 25 AP? Smanteriamo nuovi grafici.

Statistiche con ESPN Research e Associated Press.

Sempre a est

Valutazione precedente: 1

2024-25 Record: 21-0

Stat da sapere: L’UCLA ha vinto 20 partite dirette con doppia cifra e nelle ultime 25 stagioni ha esteso la striscia più lunga con i Big Ten – e Bruins -.

Cosa sarà il prossimo: Mercoledì vs. No. 8 Ohio State, 21:30, Peacock

Valutazione precedente: 2

2024-25 Record: 21-1

Stat da sapere: Con la vittoria di domenica sulla Carolina del Sud Auburn, ha ampliato il suo vincitore di casa a 70 partite, la più lunga della storia e la quarta più lunga della storia della divisione I.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì in Georgia, 18:00, Secn+

Valutazione precedente: 3

2024-25 Record: 19-2

Stat da sapere: Hannah Hidalgo ha segnato almeno 30 punti nei giochi back-to-back nella sua carriera. Solo un altro giocatore Dame nelle ultime 15 stagioni ha avuto una partita di 30 punti con 30 punti nel dicembre 2014 con 30 punti: Jewell Loyd.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì vs. Stanford, 20:30, ESPN

Valutazione precedente: 5

2024-25 Record: 22-2

Stat da sapere: Domenica Victory 70-50 significava Per la prima volta, il Texas ha sconfitto il Texas A&M per 20 o più punti dal 2 febbraio 2003, sezione 25 riunioni.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì vs. No. 24 Vanderbilt, 21:00, Secn

Valutazione precedente: 6

2024-25 Record: 21-2

Stat da sapere: Per la prima volta da febbraio 2019, UConn ha guadagnato per la prima volta almeno 100 punti nelle partite in casa.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì nel n. 19 Tennessee, 18:30, ESPN

Valutazione precedente: 7

2024-25 Record: 23-1

Stat da sapere: Aneesah Morrow ha almeno 15 punti e 15 rimbalzi in 11 partite in questa stagione; Nessun altro giocatore di divisione I ha più di sette di questi giochi (regalo del Southern Illinois).

Cosa sarà il prossimo: Giovedì nel Missouri, 19:30, Secn+

Valutazione precedente: 4

2024-25 Record: 19-2

Stat da sapere: L’USC ha segnato solo quattro punti nel primo trimestre delle perdite di domenica in Iowa. Questo ha scatenato la striscia di Trojan di 116 quartieri uguali con almeno 10 punti, la quarta striscia attiva più lunga della divisione I.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì in Minnesota, 20:00, BTN

Valutazione precedente: 8

2024-25 Record: 20-1

Stat da sapere: Buckeyes è entrato nel percorso chiave occidentale per affrontare l’UCLA e l’USC e ha vinto 20 delle loro prime 21 partite per la quarta volta nella storia del programma e prima dal 2011-2012.

Cosa sarà il prossimo: Mercoledì vs. No. 1 UCLA, 21:30, pavone

Valutazione precedente: 9

2024-25 Record: 21-2

Stat da sapere: La vittoria di domenica sullo Iowa è stata la prima della serie TCU in quasi cinque anni (16 febbraio 2020).

Cosa sarà il prossimo: Mercoledì nello stato n. 12 del Kansas, 19:30, ESPN+

Valutazione precedente: 10

2024-25 Record: 17-4

Stat da sapere: Duke ha rinunciato a meno di 60 punti in 10 delle sue ultime 11 partite, consentendo una media di 51,1 punti per partita in questa gamma.

Cosa sarà il prossimo: Lunedì nello stato n. 14 NC, 19:00, ESPN2

Valutazione precedente: 12

2024-25 Record: 19-2

Stat da sapere: Georgia Amoore ha segnato il record del programma 43 punti, di cui 18 nel quarto trimestre, nella vittoria di domenica sull’Oklahoma. Amoore è stato il primo giocatore della SEC con almeno 40 punti e cinque assist in Chennedy Carter del Texas A&M il 15 dicembre 2017.

Cosa sarà il prossimo: 10 febbraio a Ole Miss, 19:00, ESPN2

Valutazione precedente: 11

2024-25 Record: 21-2

Stat da sapere: K-State stava rotolando in Kansas domenica e nel terzo trimestre sulla strada per vincere 91-64 superando il Jayhawks 30-13. I Wildcats erano 15 su 23 della gamma di 3 punti e hanno sparato il 59%in totale.

Cosa sarà il prossimo: Mercoledì nel n. 9 TCU, 19:30, ESPN+

Valutazione precedente: 15

2024-25 Record: 20-4

Stat da sapere: Domenica 69-67 vittorie su Stanford nella Carolina del Nord, ha legato il maggior numero di punti che ha vinto in questa stagione durante la vittoria. I Tar Heels sono entrati nel giorno del punteggio di ACC in Difesa (54,7 ppg).

Cosa sarà il prossimo: Domenica a Clemson, 14:00, Accnx

Valutazione precedente: 17

2024-25 Record: 17-4

Stat da sapere: NC State ha vinto 13 delle sue ultime 14 partite ed è a casa 13-0 prima di lunedì sera eliminando con Duke.

Cosa sarà il prossimo: Lunedì vs. N. 10 Duke, 19:00, ESPN2

Valutazione precedente: 13

2024-25 Record: 16-6

Stat da sapere: Perdita domenicale per il Kentucky ha abbandonato l’Oklahoma 3-5 contro le squadre AP in questa stagione ed è stata la terza perdita diretta contro l’avversario (LSU e Carolina del Sud).

Cosa sarà il prossimo: Giovedì a Ole Miss, 19:30, Secn+

Valutazione precedente: 14

2024-25 Record: 17-5

Stat da sapere: Maryland, che domenica ha perso quattro delle sue ultime cinque partite, ha perso contro l’Illinois, la sua prima perdita di 18 incontri con Illini.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì in Oregon, 21:00, FS1

Valutazione precedente: 20

2024-25 Record: 18-4

Stat da sapere: La Georgia Tech guida ACC ed è nona nel paese in relazione all’assistenza/turnover (1.47).

Cosa sarà il prossimo: Giovedì vs. SMU, 19:00

Valutazione precedente: 21

2024-25 Record: 17-4

Stat da sapere: Sabato 54-37 vittorie, la Virginia dell’Ovest ha tenuto lo stato dell’Oklahoma a 11 bersagli. L’asse è arrivato alla competizione in media 80 punti per partita.

Cosa sarà il prossimo: Mercoledì vs. Kansas, 19:00, ESPN+

Valutazione precedente: 18

2024-25 Record: 16-5

Stat da sapere: Nella vittoria di domenica sul Missouri, Talaysia Cooper è diventato il terzo giocatore del Tennessee nelle ultime 25 stagioni ad avere almeno 25 punti, 3 blocchi e 3 rubati nel gioco, unendosi a Isabelle Harrison (2013) e Candace Parker (cinque volte).

Cosa sarà il prossimo: Giovedì vs. No. 5 UConn, 18:30, ESPN

Valutazione precedente: 16

2024-25 Record: 18-4

Stat da sapere: Lo Stato del Michigan ha subito la sua prima perdita in casa giovedì contro l’Oregon, quando Ducks ha messo in scena una strada da 14 partite che ha perso una corsia per gli avversari, ecc.

Cosa sarà il prossimo: Domenica vs. Michigan, 14:00, FS1

Valutazione precedente: 21

2024-25 Record: 19-4

Stat da sapere: Cal è 12-1 a casa in questa stagione, il suo miglior inizio da casa da quando ha ottenuto 15-1 nel 2012-13, quando gli Orsi hanno raggiunto Final Four.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì a Louisville, 20:00, ACCN

Valutazione precedente: 25

2024-25 Record: 18-4

Stat da sapere: La Florida State guida il paese con un punteggio (92,5 punti per partita) e 95 punti 11 volte. I seminoli sono 2-4 quando hanno segnato meno di 85 punti.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì in Virginia, 19:00, Accnx

Valutazione precedente: 22

2024-25 Record: 18-5

Stat da sapere: L’Alabama ha pubblicato la sua quarta vittoria diretta sulla Georgia domenica. Prima di questa sezione, la marea era 10-41 contro l’UGA.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì in Florida, 19:00, Secn

Valutazione precedente: 23

2024-25 Record: 18-5

Stat da sapere: Dopo aver segnato 53 punti record contro la Florida giovedì, Mikayla Blakes 16 ha avuto una perdita di Ole Miss.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì nel quarto Texas, 21:00, Secn

Valutazione precedente: 24

2024-25 Record: 18-4

Stat da sapere: La perdita di sabato contro la Virginia dell’Ovest, l’Oklahoma State ha guadagnato solo 37 punti, il più piccolo nelle ultime tre stagioni e ha segnato solo 11 gol, i più piccoli della partita nelle ultime 20 stagioni.

Cosa sarà il prossimo: Sabato vs. N. 12 Kansas State, 15:00, ESPN+