Reazione di basket del college femminile AP: cosa sarà per le 25 migliori squadre

La seconda settimana di fila, la squadra n. 1 nel basket femminile se la ha portato al mento.

Due settimane fa, ha subito la sua prima perdita della stagione e è caduta all’avversario USC. Domenica ha perso Notre Dame, che ha sostituito Bruins in cima all’Associated Press, un doppio thriller nello stato NC, partito dalla corsia vincente irlandese di 19 partite.

Questa settimana è una svolta in Texas il n. 1, che ha reso Longhorns la quarta squadra che ha trasferito questo mantello in questa stagione (altri erano Notre Dame, UCLA e Carolina del Sud). Ciò corrisponde a vari n. 1 della stagione dall’inizio del voto dell’AP nel 1976-77. È successo cinque volte precedenti: 1987-88 (Iowa, Tennessee, Texas, Auburn), 2003-04 (UConn, Duke, Tennessee, Texas), 2004-05 (LSU, Duke, Tennessee, Stanford), 2019-20 (2019 (2019 2019 -20 (Carolina del Sud, Oregon, UConn, Stanford) e 2020-21 (Stanford, Uconn, Louisville e South Carolina).

Cosa significa per la Top 25 AP? Smanteriamo nuovi grafici.

Nuovo questa settimana: Florida State, Louisville

Fuori: Georgia Tech, Illinois

Sempre a est

Valutazione precedente: 2

2024-25 Record: 26-2

Stat da sapere: Il Texas è per la prima volta n. 1 dal 16 febbraio 2004, il secondo dal back-to-back nel n. 1. Prima, Longhorns non era n. 1 in più di 16 anni (28 dicembre 1987).

Cosa sarà il prossimo: Lunedì in Georgia, 19:00, Secn

Valutazione precedente: 3

2024-25 Record: 26-1

Stat da sapere: Due dei tre Bruins tre vittorie da quando hanno subito la loro prima perdita della stagione, sono arrivati ​​al numero individuale, tra cui domenica 67-65 squeaker in Iowa. In precedenza, l’UCLA ha vinto 22 direttamente con almeno 10 punti.

Cosa sarà il prossimo: Mercoledì in Wisconsin, 20:00, Peacock

Valutazione precedente: 1

2024-25 Record: 24-3

Stat da sapere: 104 punti hanno permesso a Notre Dame che la perdita di domenica nello stato del NC è stata più consentita dalla squadra AP 1 nelle ultime 25 stagioni.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì vs. N. 24 Florida State, 20:00, ACCN

Valutazione precedente: 4

2024-25 Record: 25-2

Stat da sapere: L’USC ha pubblicato la sua ottava vittoria sulla valutazione dell’avversario sconfiggendo l’Illinois domenica (allora n. 25).

Cosa sarà il prossimo: Sabato nel n. 2 UCLA, 21:00, Fox

Valutazione precedente: 5

2024-25 Record: 26-3

Stat da sapere: Sulla vittoria di sabato a Butler, Paige Bueckers aveva 23 punti e 10 assist. È stata la sua terza partita di carriera con almeno 20 punti e 10 assist, la maggior parte dei giocatori UConn nelle ultime 25 stagioni.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì vs. 22 Creighton, 19:00, CBSSN

Valutazione precedente: 6

2024-25 Record: 25-3

Stat da sapere: La Carolina del Sud ha superato Vanderbilt 48-16 a colori nella vittoria di domenica. Gamecocks è entrato nel quarto giorno nella divisione con 41,5 dipinto per partita.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì a Ole Miss, 21 ore

Editori birichini

Valutazione precedente: 7

2024-25 Record: 27-2

Stat da sapere: L’LSU si è raccolta da un deficit di 16 punti per battere il Kentucky domenica. È stata la più grande vittoria delle Tigri sotto Kim Mulkey (dal 2021-22) e il loro terzo ritorno di 15 o più punti in questa stagione, più legati nella Divisione I (Stato del Texas).

Cosa sarà il prossimo: Giovedì in Alabama, 21:00

Valutazione precedente: 9

2024-25 Record: 25-4

Stat da sapere: La Carolina del Nord è migliorata domenica con una vittoria a Louisville 9-0 in True Road Games in questa stagione ed è l’unica squadra di divisione senza perdere strade.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì nel n. 16 Duke, 19:00, ESPN

Valutazione precedente: 13

2024-25 Record: 22-5

Stat da sapere: La vittoria di domenica su Notre Dame è stata la quinta vittoria di Wolfpack contro la squadra AP n. 1. Tre di loro sono arrivati ​​nelle ultime cinque stagioni, la maggior parte nella divisione I.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì vs. Wake Forest, 19:00, ACCX

Valutazione precedente: 10

2024-25 Record: 26-3

Stat da sapere: Con la vittoria di domenica 71-50 sulla Virginia Occidentale, la TCU ha stabilito record scolastici nelle vittorie generali (26), vittorie in casa (18) e Big 12 Vins (12) e ha pubblicato il loro più grande margine di vittoria contro il ratevole rivale dai 34- Punte Victory, n. 20 Oklahoma State nel dicembre 2007.

Cosa sarà il prossimo: Mercoledì vs. Houston, 19:30, ESPN+

Valutazione precedente: 15

2024-25 Record: 21-6

Stat da sapere: Dopo aver rimorchiato 37-28 nella metà di domenica, Tennessee Nel terzo trimestre della Florida 37-20. Questo è stato il maggior numero di punti per un quarto della squadra della SEC nella partita della conferenza in questa stagione.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì vs. 15 Kentucky, 19:00, Secn

Valutazione precedente: 8

2024-25 Record: 23-4

Stat da sapere: Ohio State’s La mano Purdue a 52 punti di domenica è stata la sua più grande vittoria contro Big quell’avversario dalla vittoria a 54 punti dell’8 gennaio 2015 in Indiana.

Cosa sarà il prossimo: Mercoledì vs. N. 23 Michigan State, 19:00, B1G+

Valutazione precedente: 16

2024-25 Record: 21-6

Stat da sapere: Nella vittoria di domenica sull’Arkansas, Raegan Beers è diventato il primo prima quando Courtney Paris ha raggiunto i 30 punti nei giochi back-to-back del 2007.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì in Florida, 19:00, Secn+

Valutazione precedente: 12

2024-25 Record: 25-4

Stat da sapere: Serena Sundell ha fatto un record di K-State con 15 assist di sabato contro il Kansas e è diventata la terza giocatore nella storia del programma a raggiungere 200 marchi nella stagione (211).

Cosa sarà il prossimo: Lunedì vs. No. 17 Baylor, 19:00, ESPN2

Valutazione precedente: 14

2024-25 Record: 21-5

Stat da sapere: Il Kentucky è stato nel terzo trimestre delle perdite di domenica su LSU ha superato 23-6 quando Wildcats ha perso il vantaggio di 16 punti.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì vs. 11 Tennessee, 19:00, Secn

Valutazione precedente: 11

2024-25 Record: 21-7

Stat da sapere: Dopo aver lasciato cadere due partite dirette, Duke ha tenuto Syracuss per 49 punti nella vittoria di domenica. Era l’ottavo gioco Blue Devils in ACC, che ha tenuto il suo avversario inferiore a 50 anni. Nessun altro team ACC ha più di tre partite di questo tipo in questa stagione.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì vs. N. 8 North Carolina, 19:00, ESPN

Valutazione precedente: 19

2024-25 Record: 24-5

Stat da sapere: Bahylor ha vinto otto di fila dopo aver perso una partita back-to-back con le 10 migliori squadre UCLA e TCU.

Cosa sarà il prossimo: Lunedì nel n. 14 Kansas State, 19:00, ESPN2

Valutazione precedente: 17

2024-25 Record: 21-6

Stat da sapere: West Virginia ha sparato 71-50 su TCU la sconfitta di domenica, la sua più grande perdita della stagione.

Cosa sarà il prossimo: Mercoledì vs. Utah, 19:00, ESPN+

Valutazione precedente: 21

2024-25 Record: 21-6

Stat da sapere: Giovedì 85-79 vittorie sulla Northwestern sono state selezionate dal 47,4% in campo al 38,0% e entrambe le squadre hanno creato 27 gol in campo, ma Terps aveva nove 3-sezer per gatto.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì in Indiana, 19:00, pavone

Valutazione precedente: 18

2024-25 Record: 22-6

Stat da sapere: L’Aaliyah Nye ha avuto sei 3 a prova di domenica su Auburn, portando la sua carriera in un totale di 278 in tre stagioni in Alabama e per la maggior parte della storia del programma per la maggior parte della storia del programma.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì vs. 7 LSU, 21:00

Valutazione precedente: 24

2024-25 Record: 22-5

Stat da sapere: Lo Stato dell’Oklahoma ha sparato il 53% del campo, tra cui 4 su 9 su 3 punti, nella prima metà della vittoria di sabato sul Colorado.

Cosa sarà il prossimo: Mercoledì vs. Cincinnati, 19:30, ESPN+

Valutazione precedente: 23

2024-25 Record: 23-4

Stat da sapere: Creighton ha vinto sette di fila da quando ha perso l’UCONN il 25 gennaio. La pesatura è impostata per giovedì con Bluejays una volta per Huskies per il Big East.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì nel n. 5 UConn, 19:00, CBSSN

Valutazione precedente: 22

2024-25 Record: 20-7

Stat da sapere: Lo stato del Michigan è rimbalzato domenica da 0-2 oscillazioni occidentali contro UCL e USC per battere l’Indiana.

Cosa sarà il prossimo: Mercoledì nello stato n. 12 dell’Ohio, 19:00, B1G+

Valutazione precedente: Nr

2024-25 Record: 22-6

Stat da sapere: Sydney Bowles ha segnato 32 punti nella vittoria di domenica ed è diventato il quarto giocatore di stato della Florida che ha avuto una partita di 30 punti in questa stagione. Quattro diversi tiratori a 30 punti nella stagione sono vincolati dalla squadra della divisione anche nelle ultime 25 stagioni.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì nel n. 3 Notre Dame, 20:00, ACCN

Valutazione precedente: Nr

2024-25 Record: 19-8

Stat da sapere: Louisville ha dato a Duke la prima perdita in casa della stagione giovedì. I cardinali sono nelle ultime otto partite contro Duke 7-1, tra cui tre vittorie dirette con Blue Devils nella top 25.

Cosa sarà il prossimo: Giovedì vs. Clemson, 18:00, Accn