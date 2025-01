Red-Hot Iga Świątek destrói o ex-campeão do Aberto dos Estados Unidos no Aberto da Austrália de 2025

A tenaz Iga Świątek manteve-se no caminho certo para conquistar o primeiro título do Aberto da Austrália na segunda semana com uma vitória sobre Emma Raducanu no sábado. Contra os ex-campeões do Aberto dos Estados Unidos, Swiatek igualou facilmente Raducan e venceu por 6-1, 6-0, depois de vencer brutalmente 11 partidas consecutivas por 1-1. Swiatek, cinco vezes vencedor do Grand Slam, marcou 24 vitórias contra nove de Raducunu na Rod Laver Arena. “Depois deles fiz alguns remates que pensei, é por isso que pratico esse tipo de remates, e é por isso que gostei muito do jogo de hoje”, disse Świątek, que por vezes foi intocável, cometendo apenas 12 erros não forçados.

“Senti-me muito confiante, por isso no final consegui forçar ainda mais.

“Também foi importante converter todos aqueles break points, por isso estou muito feliz com o desempenho de hoje.”

Raducanu, vencedor do Flushing Meadows em 2021, chegou à terceira rodada em Melbourne pela primeira vez em sua história.

Swiatek, campeã nova-iorquina em 2022, busca melhorar um recorde inconsistente no Aberto da Austrália, onde só chegou às semifinais em 2022.

Ela está no caminho certo para fazer isso com algum estilo, depois de perder apenas 10 jogos em três jogos.

Ela pressionou bastante Raducanu, de 22 anos, desde o início, obrigando a britânica a defender break points em seu primeiro jogo de serviço.

Seria a única partida que Raducanu venceu, com a polonesa de 23 anos assumindo o controle, com sua profundidade, força e precisão permitindo-lhe jogar cinco partidas consecutivas e vencer o set em 31 minutos.

Raducanu sentiu o calor e devolveu o saque no início do segundo.

Com o placar de 0-5 e 30-0 no saque de Świątek, Raducanu teve um breve vislumbre de ser capaz de evitar o temido bagel por 6-0.

Świątek, porém, não aproveitou a oportunidade e empatou o placar em 30-30 graças a um forehand vencedor e a um saque perdido, que resultou na vitória em apenas 1 hora e 10 minutos.

61º, o melhor resultado de Raducan no Slam desde a vitória no Aberto dos Estados Unidos, foi uma única finalização na quarta rodada em Wimbledon.

Ela desistiu do aquecimento do Aberto da Austrália em Auckland devido a dores nas costas e precisou de um intervalo devido aos músculos tensos das pernas na rodada anterior.

O caminho para a primeira final do Grand Slam está se abrindo para Świątek.

Com Coco Gauff em boa forma e a atual campeã Aryna Sabalenka na segunda metade do sorteio, seu maior obstáculo parece ser uma potencial semifinal contra Elena Rybakina.

A tarefa de Świątek é simples e, por uma vaga nas quartas de final, ela enfrentará Eva Lys, da Alemanha, 128ª colocada, ou a romena número 82 do mundo, Jaqueline Christian.

(Exceto a manchete, esta história não foi editada pela equipe da NDTV e é publicada a partir de um feed distribuído.)