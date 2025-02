Redenção de olhos de Khalid Jamil contra o nordeste do United FC

O Jamshedpur FC sofreu uma forte derrota por 5-0 no acessório reverso.

Khalid Jamshedpur FC FC procura se recuperar de seu recente revés enquanto se preparava para um confronto crucial contra o Northeast United FC no forno. Com apenas cinco jogos restantes na temporada da Super Liga da Índia (ISL), cada ponto é vital na corrida para um fim forte. Os homens de aço foram formidáveis ​​em casa, e seu objetivo é capitalizar essa vantagem para garantir o máximo de pontos.

Antes desta reunião de alto risco, o técnico Khalid Jamil e o capitão Javi Hernández foram para a mídia, lançando luz sobre os preparativos para a equipe, a mentalidade e a importância do apoio dos fãs em seu último trecho da temporada.

Na preparação do equipamento

Refletindo sobre sua partida anterior, que não foi tão planejada, Khalid Jamil enfatizou a necessidade de seus jogadores aprenderem com seus erros e abordar esse acessório com uma determinação renovada.

Apesar de seu tropeço recente, o treinador -chefe continua a confiar na capacidade de sua equipe de responder com resiliência. “Estamos nos preparando da mesma maneira que abordamos cada jogo, com a abordagem e o compromisso completos. O último jogo não foi o planejado e analisamos nossos erros. Agora, é sobre corrigi -los e garantir que não repetimos eles no campo ”, disse Khalid Jamil.

Leia também: Jamshedpur FC vs alinhamentos do Northeast United FC, notícias da equipe, previsão e visão anterior

Khalid Jamil pode se vingar?

Khalid Jamil reconheceu que seu último encontro com o Northeast United FC não produziu o resultado desejado, mas acredita que sua equipe tem a qualidade de mudar as coisas desta vez. Ele enfatizou a importância de manter a concentração e o trabalho duro necessário para garantir três pontos cruciais.

“Sim, a última vez que jogamos contra o nordeste do United, as coisas não seguiram nosso caminho. Não foi o nosso melhor desempenho, e sabemos que podemos fazê -lo muito melhor. Desta vez, precisamos trabalhar mais, manter -nos focados e abordar o jogo com uma mentalidade positiva.

O capitão Javi olha para os três pontos

O capitão Javi Hernández, uma figura -chave no centro do campo Jamshedpur FC, falou sobre a mentalidade da equipe na fase final da temporada. Ele enfatizou a importância da consistência e levando as coisas passo a passo.

“Todos sabemos que o último jogo não foi o nosso melhor. Cometemos erros, mas trabalhamos duro ao longo da semana para consertá -los. Jogar em casa novamente nos dá confiança porque temos sido fortes aqui. Queremos continuar nessa direção, seguir nosso plano de jogo e lutar pelos três pontos amanhã ”, disse Javi.

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, TwitterAssim, InstagramAssim, YouTube; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Whatsapp E Telegrama.