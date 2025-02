Juntamente com o Trophy ICC Champions Trophy 2025 ao virar da esquina, as chances de ganhar o título foram examinadas, porque a incerteza transmitindo excessivamente o Pace Spearhead e um homem do tanque do ano ICC 2024, Jasprit Bumrah. As lendas do críquete Ricky Ponting e Ravi Shastri acreditam que a potencial falta de Bumrah pode enfraquecer significativamente a campanha da Índia, reduzindo suas chances de vencer quase 30-35%. Bumrah, que teve um fenomenal 2024, foi recentemente coroado o Krykista do ano da ICC e Krykiecista do ano do Teste do Ano do Ano do Man of the Man no ICC no ICC. Ele desempenhou um papel fundamental na campanha vencedora da Copa do Mundo na Índia e teve uma temporada de estrelas em formatos.

No entanto, a contração reversa mantida durante o teste de Sydney contra a Austrália em janeiro foi impedida de ação desde então. Enquanto ele foi mencionado na equipe original de Masters na Índia, sua ausência na próxima série ODI com três partidas contra a Inglaterra levantou preocupações sobre sua aptidão.

O ex -técnico da Índia Ravi Shastri, falando na crítica da ICC, aconselhou fortemente contra a corrida de Bumrah de volta ao lado, enfatizando o risco. Ele enfatizou que a Índia tem um calendário internacional trabalhador e o risco de seu jogador rápido mais importante para um torneio pode ter consequências de longo prazo.

“Eu acho que é um alto risco. Haverá muito críquete na Índia “, disse Shastri Sanjana Ganesan na revisão da ICC.

“Nesta fase de sua carreira, acho que ele é valioso demais para simplesmente chamá -lo para um jogo, exceto Blue e pediu para entregar. Haverá tantas expectativas. Eles pensarão que ele entraria e definiria o mundo para se estabelecer. Nunca é tão fácil quando você volta de uma lesão. “

Shastri também enfatizou a importância de Bumrah para as aspirações indianas dos mestres, acrescentando que sua ausência seria um grande golpe nos planos da equipe.

“O Bumrah Not Fit reduzirá as chances da Índia de ganhar o troféu do Masters em 30%, literalmente em 30-35%”, disse ele. “Graças ao jogo de Bumrah totalmente correspondente, você tem uma garantia dessas mortes. Seria um jogo de futebol completamente diferente. “

O ex -capitão australiano Ricky Ponting repetiu os medos de Shastri, observando que o fardo de Bumrah no último troféu de fronteira de Gavascar poderia ter contribuído para sua lesão. Ponting acredita que a luz do farol agora está se mudando para Mohammed Shami, que voltou de sua própria demissão devido a lesão e apareceu na última série da Índia de Oovers Limited contra a Inglaterra.

“Minha maior preocupação na Índia, quando eles chegaram à Austrália na série de testes, foi Bumrah, que não tem Shami como apoio, e ele deve sobrecarregar a maior parte da acusação”, disse Ponting na revisão da ICC.

“E provavelmente aconteceu, e talvez até tenha algo a ver com por que ele (Bumrah) estava ferido. Ele provavelmente terminou de ficar um pouco mais nesta série, e não há Shami lá. “

No entanto, Ponting acredita que o retorno de Shamie é um sinal positivo para a Índia. O veterano Pacer mostrou sua melhor aparência, incluindo um impressionante feitiço de 3/25 no quarto T20I contra a Inglaterra. Seu desempenho na próxima série ODI será estritamente monitorado para determinar se ele lidará com os requisitos do feitiço completo de 10 anos no críquete de 50 anos.

Shastri também considerou o retorno de Shamie, enfatizando que sua eficiência e resistência seriam testadas na próxima ODI contra a Inglaterra.

“Será interessante ver se a Índia o interpretará nos três ou dará a ele o primeiro e o terceiro e depois facilitará o troféu de seu mestrado”, disse Shastri.

“Mas será cuidadosamente observado, porque 10 marchas são completamente diferentes de quatro marchas e você verá como ela para no campo e também jogou esses 10 overs”.

Shami jogou recentemente ODI pela Índia na final da Copa do Mundo da ICC Men ICC contra a Austrália, onde terminou como os mais altos do torneio. Sua capacidade de manter a forma e os feitiços no troféu dos mestres será crucial para a Índia, especialmente se Bumrah não estiver disponível.

A Índia iniciará a campanha de mestrado masculino do ICC 2025 contra o Bangladesh em 20 de fevereiro em Dubai. No caso de condições que podem ser propícias aos chapéus rápidos, um ataque totalmente funcional com Bumrah e Shami seria a principal vantagem para a Índia.