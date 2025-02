Reece James ha inviato un messaggio per SUDUBAMPTON CLASH

Notizia ” Notizie in Premier League ” Notizie di Southampton

James per il gioco dei santi





Capitano del Chelsea Reece James Martedì sera ha inviato un grande messaggio per la collisione della Premier League contro Southampton.



I Blues sono in cattiva forma nella parte superiore della cima e hanno raccolto solo nove punti dalle precedenti 10 partite di campionato.

Di conseguenza, il club è caduto al settimo posto nelle classifiche, ma sono ancora solo un punto dietro il Manchester City per il quarto posto.

La qualifica di Champions League è ancora in preda e James ha invitato tutti a stare insieme per superare la patch principale.

Ha detto: “Abbiamo una grande partita martedì (US Southampton), per i nostri fan, e ora è ora che stiamo a stare insieme e superare questa patch”.

I blues sono forti favoriti per battere i santi con il vantaggio in casa. Tutto meno di una vittoria può portare a più dispiacere per i credenti.

Enzo MarescaIl compito del momento rimane al sicuro al momento, ma l’atteggiamento della gerarchia potrebbe cambiare nelle prossime settimane se il blues cadesse oltre al tavolo.