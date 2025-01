Reggie Miller ha ottenuto un nuovo lavoro

I fan della NBA ricordano i giorni in cui le partite della NBC Television League negli anni ’90 e nei primi anni 2000 e ricordano alcune delle iconiche compagnie TV che la rete aveva, così come la sua canzone “NBA su NBC” senza tempo.

La rete inizierà finalmente a coprire di nuovo i giochi NBA pubblici la prossima stagione come parte di un nuovo accordo di diritto dei media che la lega ha recentemente concordato.

Marv Albert, Bob Costas e Bill Walton potrebbero non passare attraverso la porta per inviare giochi a NBC, ma la Hall of Famer Reggie Miller, che è stata commentatrice a colori in TNT per molti anni, si unirà all’equipaggio NBA -TV della NBC, per . Yahoo Sports.

Breaking: Hall of Famer Reggie Miller ha accettato un accordo per partecipare alla copertura NBA della NBC, per. @Fos. pic.twitter.com/ne3nsfswgj – Yahoo Sports (@yahoosports) 29 gennaio 2025

Miller è stata una delle più grandi star della NBA negli anni ’90 e nei primi anni 2000 quando la NBC ha avuto i diritti di trasmissione per la lega e ha consegnato molti ricordi in questo periodo.

Quando ha giocato per l’Indiana Pacers, una volta ha segnato otto punti negli ultimi nove secondi di una partita di fine dal 1995 contro New York Knicks per scattare vittoria dalle Jaws della sconfitta, e nella partita 4 nelle finali della Eastern Conference del 1998 ha colpito una partita -Vannando 3 3 -Point contro i potenti tori di Chicago.

Poco dopo il suo ritiro dalla NBA nel 2005, Miller si è unito alla branco di trasmissione NBA di TNT, che è un ruolo che ha avuto da allora.

NBC sta ancora cercando di completare le sue mandrie TV per il suo ritorno nel mondo della NBA e mentre Miller potrebbe lasciare TNT, una parte popolare della copertura NBA di TNT continua.

ESPN e ABC continueranno a trasmettere giochi come parte del New Deal la prossima stagione e “Inside NBA”, il popolare segmento post -gioco di TNT, passando a ESPN e ABC.

