Registro de confronto direto na WWE

Rhea Ripley e Liv Morgan têm uma longa história como rivais na WWE!

Liv Morgan e Rhea Ripley têm uma rivalidade de longa data e a história avançou muito quando Morgan começou sua turnê de vingança para tirar tudo de Ripley.

Liv conquistou seu título mundial, seu namorado na tela, Dominik Mysterio, e sua facção do Dia do Julgamento. Isso resultou na expulsão de Ripley e Damian Priest da facção por traição no SummerSlam 2024.

A traição resultou em uma luta mista entre a equipe de Rhea e Damian contra Morgan e Dominik no Bash em Berlim, onde Ripley derrotou Liv para garantir a vitória. Depois de derrotar a campeã, Ripley apareceu no Raw da semana seguinte e pediu uma revanche pelo título dizendo que estava pronta para enfrentá-la a qualquer hora e em qualquer lugar, o que resultou em uma luta.

No episódio de 9 de setembro de 2024 do WWE Raw, a WWE anunciou oficialmente que Morgan defenderá seu Campeonato Mundial Feminino contra Ripley em uma partida de simples no Bad Blood PLE 2024, onde Dominik Mysterio será suspenso em uma gaiola de tubarão acima do ringue. . Antes de sua grande partida, aqui damos uma olhada no histórico de confrontos diretos de Ripley x Morgan na WWE!

As partidas de Rhea Ripley contra Liv Morgan

Rhea Ripley e Liv Morgan tiveram um total de quatro partidas de simples na WWE Television e estão prontas para sua quinta partida no Bad Blood. Nos quatro jogos, ambos somam duas vitórias cada.

No episódio de 9 de maio de 2022 do WWE Raw, eles tiveram sua primeira partida de simples, onde Ripley derrotou Morgan para vencer a partida. (1-0). Mais tarde naquele mesmo mês, Morgan desafiou Ripley para uma revanche de simples, onde Liv derrotou Morgan para garantir a vitória. (1-1). Embora eles tenham se cruzado em várias partidas multi-estrelas, sua próxima partida de simples ocorreu no episódio de 3 de março de 2024 do SmackDown, onde Ripley derrotou Liv novamente para permanecer no topo. (2-1).

Liv foi vítima da agressão de Ripley e entrou em um longo hiato devido a uma lesão. Quando Liv voltou, Rhea se machucou e perdeu o título. Durante o hiato de Ripley, Liv venceu o Campeonato Mundial Feminino e saqueou seu namorado na tela e seu estábulo, tornando tudo muito pessoal com Rhea.

Eles tiveram sua quarta partida no WWE SummerSlam 2024 com o Campeonato Feminino em jogo, onde Dom traiu Ripley e ajudou Morgan a vencer, empatando o recorde de confronto direto. (2-2).

As duas estrelas se enfrentaram pela quinta vez no Bad Blood 2024 PLE, esta foi uma revanche enquanto Ripley buscava reconquistar o título. Ripley venceu a quinta partida, liderando o recorde de confrontos diretos. (3-2).

Porém, a vitória veio por desclassificação ao ser atacada por Raquel Rodríguez, que voltou à promoção como executora de Morgan. A vitória por desqualificação significou que Morgan manteve o título.

Rhea derrotou Liv Morgan na estreia do WWE RAW na Netflix. Levando seu registro para (4-2).

Cadastro presencial

Sim. Não Evento Estipulação Ganhador 1 WWE Raw (9 de maio de 2022) Partida individual Rhea Ripley 2 WWE Raw (30 de maio de 2022) Partida individual Liv Morgan 3 WWE SmackDown (3 de março de 2023) Partida individual Rhea Ripley 4 WWE SummerSlam 2024 Partida do Campeonato Mundial Feminino Liv Morgan 5 Sangue Ruim da WWE 2024 Partida do Campeonato Mundial Feminino Rhea Ripley 6 WWE Raw na Netflix (6 de janeiro de 2025) Partida do Campeonato Mundial Feminino Rhea Ripley

Ripley derrotou Morgan no episódio de estreia do Monday Night Raw na Netflix no Intuit Dome em Inglewood, Califórnia.

Quem vencerá a próxima partida? Compartilhe seus pensamentos e opiniões na seção de comentários abaixo.

