Registro de confronto direto na WWE

CM Punk e Seth Rollins têm uma rivalidade de longa data

‘The Second City Saint’ CM Punk tem uma rivalidade de longa data com Seth Rollins e sua rivalidade culminará em uma partida de simples no próximo mês. As duas estrelas lutarão no episódio de estreia do Monday Night Raw na Netflix em 6 de janeiro.

O episódio de estreia do WWE RAW Netflix será transmitido ao vivo do Intuit Dome em Inglewood, Califórnia, EUA. Além do confronto entre os dois, há mais duas lutas anunciadas para o show de estreia.

O profundo ódio entre as duas estrelas ganhou destaque quando The Second City Saint retornou à WWE após uma ausência de oito anos. Punk fez seu retorno para a multidão de sua cidade natal em Chicago no Survivor Series 2023 PLE.

‘O Visionário’ Seth Rollins ficou visivelmente irritado quando viu Punk aparecer na rampa de entrada. Este foi o início de uma guerra fria entre os dois que eventualmente se transformou em uma verdadeira guerra quando Punk começou o Monday Night Raw após o Survivor Series 2024 PLE.

Punk fez seu retorno antes do PLE Survivor Series 2024 no mês passado, após um hiato de dois meses, retornando ao lado de Paul Heyaman e unindo forças com OG Bloodline (Roman Reigns, The Usos e Sami Zayn) para lutar contra Bloodline de Solo Sikoa no Male WarGames Clash.

A facção OG saiu vitoriosa no confronto WarGames que produziu alguns dos momentos mais virais do ano, sendo a maioria deles as brincadeiras e a colisão entre Roman Reigns e CM Punk.

No episódio seguinte da marca Red após o Survivor Series PLE, o Second City Saint deu início ao show comemorando sua vitória e delineando seus objetivos futuros na promoção. Porém, ele foi interrompido no meio do caminho pelo Visionário que pareceu reacender a disputa.

As duas estrelas estão envolvidas em uma rivalidade amarga e intensa, com ambas exibindo abertamente seu ódio e hostilidade um pelo outro. A guerra de palavras rapidamente se transformou em uma altercação física quando as duas estrelas brigaram na semana passada.

Como resultado dessa rivalidade, a promoção organizou um combate entre os dois para o episódio de estreia em Inglewood no próximo mês.

Evento Estipulação Ganhador 1 WWE Raw (30 de dezembro de 2013) Partida individual CM Punk 2 WWE Raw (6 de janeiro de 2025) Partida individual CM Punk

Embora Punk e Rollins tenham rivalizado várias vezes, a maioria das partidas eram partidas de tag team ou partidas de handicap nas quais Punk entrava em confronto com a infame facção de Rollins conhecida como Shield.

A facção Shield consistia em Roman Reigns, Dean Ambrose (Jon Moxley) e Seth Rollins. Os irmãos Shield aterrorizaram toda a equipe e prometeram se unir contra a “injustiça”. A facção se desfez quando Rollins virou as costas à facção, atacando seus companheiros de estábulo para se alinhar com a Autoridade e Triple H.

O Second City Saint e o Visionary só se enfrentaram em uma partida de simples uma vez em um episódio do Monday Night Raw. O episódio de 30 de dezembro de 2013 de Brand Red aconteceu no Richmond Coliseum em Richmond, Virgínia, EUA.

O Second City Saint venceu seu primeiro confronto em 2013 e agora está pronto para repetir o sucesso no confronto no Intuit Dome, no dia 6 de janeiro. Enquanto Rollins está ansioso para se vingar e derrotar Punk para se estabelecer como o ‘Melhor do Mundo’.

